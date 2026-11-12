Bí quyết Trần Hoàng Thái chinh phục nhiều bệnh nhân nước ngoài

Chuyên gia Trần Hoàng Thái tư vấn, dặn dò sau khi giúp bệnh nhân giải tỏa cơn đau mỏi vùng cổ, vai, gáy.

Một buổi chiều tại TP. Hồ Chí Minh, căn phòng trị liệu đón một giảng viên người Anh đã sống ở Việt Nam hơn 5 năm. Ông di chuyển khá khó khăn do những cơn đau thắt lưng hành hạ suốt nhiều tháng vì vận động sai tư thế. Những liệu pháp xoa bóp thông thường hay thuốc giảm đau chỉ mang lại sự dễ chịu tạm thời. Khi hy vọng dần vơi bớt, ông được đồng nghiệp giới thiệu đến gặp chuyên gia Trần Hoàng Thái.

Câu chuyện trị liệu cho người nước ngoài của Trần Hoàng Thái bắt đầu từ những duyên tình cờ như thế. Ban đầu, rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa là những thử thách không nhỏ. Người bệnh nước ngoài thường có xu hướng tìm kiếm các số liệu phân tích rõ ràng, giải thích cặn kẽ từng thao tác tác động lên cơ thể họ. Nhận ra điều đó, Trần Hoàng Thái không chỉ chú trọng kỹ thuật chuyên môn mà còn kiên nhẫn trao đổi, giải thích tỉ mỉ từng bước trị liệu để khách hàng yên tâm.

Phòng khám của chuyên gia Trần Hoàng Thái tại TP. Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Đối với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, việc tìm kiếm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe xương khớp phù hợp không hề dễ dàng. Sự khác biệt về thể trạng, chiều cao và khung xương đòi hỏi người làm trị liệu phải điều chỉnh lực tác động một cách linh hoạt. Có những trường hợp bệnh nhân đến từ châu Âu có hệ cơ bắp rất dày và cứng, việc giải tỏa các điểm căng bó cơ đòi hỏi Trần Hoàng Thái phải tập trung cao độ và tiêu tốn nhiều sức lực.

Một trường hợp đáng nhớ khác là một chuyên gia người Australia sang Việt Nam làm việc trong ngành xây dựng. Cường độ làm việc trên trường trạm cùng thói quen di chuyển nhiều khiến ông bị thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng, gây đau đầu và tê bì ở cánh tay. Ông từng nghĩ đến phương án điều trị trong nước. Nhưng chỉ sau vài tuần kiên trì theo đuổi lộ trình nắn chỉnh và vật lý trị liệu cùng Trần Hoàng Thái, các triệu chứng tê mỏi đã giảm đáng kể.

Tiếng lành đồn xa, không chỉ những người sống lâu năm tại Việt Nam mà cả du khách quốc tế cũng bắt đầu tìm đến phòng khám. Có những khách du lịch tranh thủ kỳ nghỉ ngắn ngày để ghé gặp Trần Hoàng Thái với mong muốn cải thiện tình trạng đau mỏi lưng sau những chuyến bay đường dài. Việc giúp họ lấy lại sự thoải mái để tiếp tục chuyến đi khám phá Việt Nam mang lại cho anh niềm vui khó tả.

Chuyên gia Trần Hoàng Thái giải thích chi tiết kết quả chụp X-quang để bệnh nhân nắm rõ tình trạng cột sống trước khi bước vào lộ trình điều trị.

Nói về trải nghiệm làm việc với các bệnh nhân quốc tế, Trần Hoàng Thái chia sẻ rằng điều quan trọng nhất không chỉ là kỹ năng nắn chỉnh hay tác động cơ bắp, mà còn là khả năng lắng nghe. Anh bộc bạch: “Mỗi cơ thể đều có một ngôn ngữ riêng, không phân biệt quốc tịch hay màu da. Khi chúng ta đặt sự thấu hiểu và tâm huyết vào từng động tác, người bệnh sẽ cảm nhận được sự thay đổi an toàn và tự nhiên nhất từ chính cơ thể mình”.

Thái độ làm nghề cẩn trọng cùng phong cách làm việc nhẹ nhàng của Trần Hoàng Thái đã tạo nên sự tin tưởng bền chặt. Nhiều bệnh nhân nước ngoài, sau khi hồi phục, đã tự nguyện trở thành những sứ giả kết nối. Họ giới thiệu bạn bè, người thân và đồng nghiệp trong cộng đồng người nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh đến trải nghiệm. Căn phòng trị liệu nhỏ vì thế luôn tràn ngập những lời chào hỏi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng đều chung một sự tin tưởng dành cho người thợ chữa lành Việt Nam.

Chia sẻ về công việc đặc thù của mình, Trần Hoàng Thái tâm niệm rằng mỗi bệnh nhân đều mang một câu chuyện riêng và có cơ địa khác nhau, đòi hỏi người thầy thuốc không thể rập khuôn.

Y sĩ Trần Hoàng Thái nghiên cứu cẩn thận hồ sơ bệnh án và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trước khi tư vấn lộ trình chăm sóc.

“Làm nghề này không thể nóng vội hay dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy. Cơ thể con người rất tinh tế, mỗi nhịp thở và phản ứng của cơ bắp đều đang nói lên tình trạng sức khỏe của họ. Người làm chuyên môn phải lắng nghe bằng cả đôi tay và sự thấu cảm thì mới mong chạm đến gốc rễ của cơn đau”, câu nói mộc mạc ấy phần nào phác họa rõ nét phong thái làm nghề của Trần Hoàng Thái trong suốt những năm qua.

Trải qua nhiều năm gắn bó với nghề, Trần Hoàng Thái vẫn giữ cho mình sự khiêm tốn nguyên sơ. Anh xem mỗi ca bệnh là một bài học mới về sự kiên nhẫn. Sự hài lòng của những vị khách phương xa khi rời khỏi phòng khám với nụ cười nhẹ nhõm chính là phần thưởng ý nghĩa nhất đối với Trần Hoàng Thái trên con đường mình đã chọn.