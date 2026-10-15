Bí quyết sống thọ đến 102 tuổi của nữ danh y: Điều thứ 5 khiến nhiều người bất ngờ

Danh y Chu Nam Tôn sinh ngày 27/1/1921 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Bà là bác sĩ phụ khoa nổi tiếng, có nhiều đóng góp cho lĩnh vực y học cổ truyền Trung Quốc và y học kết hợp Đông - Tây y. Bà qua đời ngày 20/12/2023, hưởng thọ 102 tuổi.

Cuộc đời và sự nghiệp của bà là nguồn cảm hứng cho nhiều người quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe khi về già.

Sống thọ và duy trì sức khỏe khi tuổi cao là mong muốn của nhiều người. Theo danh y Chu Nam Tôn, bí quyết không nằm ở những phương pháp trẻ hóa đắt tiền hay việc lạm dụng thuốc bổ, mà bắt đầu từ những thói quen giản dị trong cuộc sống hằng ngày.

Danh y Chu Nam Tôn sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề y. Nhờ được tiếp xúc với y học từ sớm, bà dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe và tích lũy kinh nghiệm trong việc phòng bệnh.

Ngay cả khi đã ngoài 100 tuổi, bà vẫn duy trì công việc khám chữa bệnh, khiến nhiều người khâm phục. Không ít người tìm đến bà không chỉ để được tư vấn sức khỏe mà còn mong muốn biết bí quyết sống lâu, giữ tinh thần minh mẫn và duy trì thể trạng tốt khi về già.

Danh y Chu Nam Tôn. Ảnh: Sohu.

Bí quyết sống thọ của nữ danh y này rất đơn giản, theo quan điểm của bà, con người không nên quá ám ảnh với quá trình lão hóa hay tìm mọi cách để níu kéo tuổi trẻ. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Điều quan trọng hơn cả là biết chăm sóc cơ thể, xây dựng lối sống phù hợp và duy trì sức khỏe lâu dài.

Thay vì phụ thuộc vào các loại thuốc bổ, bà chú trọng chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ. Những món ăn được chế biến tại nhà, bảo đảm dinh dưỡng và phù hợp với thể trạng là một phần trong cách chăm sóc sức khỏe của bà. Dưới đây là 5 bí quyết giúp duy trì sức khỏe và tuổi thọ của nữ danh y 102 tuổi.

Ăn uống cân bằng, hạn chế thực phẩm có hại

Một chế độ ăn đa dạng, cân bằng dinh dưỡng là nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe. Mỗi người nên bổ sung đầy đủ protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ thông qua các loại thực phẩm như: rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, cá, trứng và các loại đậu.

Để gìn giữ sức khỏe tốt nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều muối, đường bổ sung và chất béo bão hòa. Việc ăn uống hợp lý góp phần kiểm soát cân nặng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Điều quan trọng là duy trì thói quen ăn uống lành mạnh lâu dài, thay vì chạy theo những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hoặc các phương pháp bồi bổ thiếu căn cứ khoa học.

Thường xuyên vận động

Tập thể dục giúp cải thiện chức năng tim phổi, duy trì sức mạnh cơ bắp, bảo vệ xương khớp và hỗ trợ kiểm soát đường huyết, huyết áp.

Những hình thức vận động như: đi bộ, đạp xe, bơi lội, tập dưỡng sinh hoặc các bài tập tăng cường sức mạnh đều có thể mang lại lợi ích nếu được thực hiện phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe.

Theo khuyến nghị phổ biến dành cho người trưởng thành, nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho hoạt động thể chất cường độ vừa.

Luôn giữ tinh thần lạc quan, hạn chế căng thẳng

Sức khỏe tinh thần có mối liên hệ mật thiết với chất lượng cuộc sống. Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, thói quen ăn uống và sức khỏe thể chất. Thái độ sống tích cực không có nghĩa là né tránh khó khăn, mà là học cách đối diện với vấn đề, chấp nhận những điều không thể thay đổi và chủ động chăm sóc bản thân.

Khám sức khỏe định kỳ

Nhiều bệnh mạn tính có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài trước khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

Theo đó, việc khám sức khỏe định kỳ có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và điều trị kịp thời, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, cholesterol và các chỉ số sinh hóa khác thường xuyên có thể giúp phát hiện và ngăn ngừa các bệnh mãn tính như: tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh tim mạch ở giai đoạn đầu.

Ngoài ra, việc tầm soát ung thư thường xuyên như: ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt có thể giúp phát hiện sớm các tổn thương ác tính.

Việc kiểm tra sức khỏe cần được cá nhân hóa, tránh tự ý thực hiện quá nhiều xét nghiệm hoặc sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định. Phát hiện sớm và điều trị đúng cách có thể giúp hạn chế biến chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Duy trì kết nối với gia đình và cộng đồng

Đặc biệt, gia đình và cộng đồng có thể giúp người cao tuổi cảm thấy được quan tâm, có mục tiêu sống và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Người cao tuổi có thể duy trì thói quen gặp gỡ bạn bè, trò chuyện với con cháu, tham gia câu lạc bộ hoặc các hoạt động cộng đồng phù hợp. Những cuộc trò chuyện, sở thích chung và sự gắn kết với những người xung quanh cũng tạo cơ hội để duy trì hoạt động trí óc.

Trúc Chi(t/h)