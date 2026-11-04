Bí quyết sống thọ của cụ bà 111 tuổi, điều số 1 đơn giản đến bất ngờ

Trên thế giới, ngày càng có nhiều người sống thọ trên 100 tuổi. Trong số đó, cụ bà Marie Rosa, 111 tuổi, người cao tuổi nhất Canada, gây chú ý khi tiết lộ bí quyết sống thọ đến từ những điều vô cùng giản dị trong cuộc sống.

Cụ bà Marie Rosa đón sinh nhật lần thứ 111 bên con gái. Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan nhờ lối sống lành mạnh và luôn dành tình yêu thương cho mọi người. Ảnh: People.

Cụ Marie Rosa vừa đón sinh nhật lần thứ 111 vào ngày 17/9/2026 tại viện dưỡng lão The Village of Humber Heights ở Etobicoke, Ontario, Canada. Buổi tiệc có sự tham dự của những người thân yêu, với nhiều khoảnh khắc xúc động bên gia đình.

Theo con gái cụ, bà Catherine Sinisalo, 71 tuổi, mẹ mình luôn quan niệm tình yêu thương chính là một trong những điều quan trọng giúp con người có cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa.

Bà Sinisalo kể rằng mẹ từng làm thợ may và quản đốc trong thời kỳ Thế chiến thứ Hai. Trải qua nhiều biến cố, mẹ vẫn giữ được tinh thần lạc quan và luôn dành tình cảm chân thành cho những người xung quanh.

Nhắc lại lời khuyên của mẹ, bà Sinisalo chia sẻ với tờ People: "Bạn yêu thương họ, họ sẽ yêu lại bạn. Không quan trọng họ là ai, bao nhiêu tuổi, màu da hay địa vị xã hội ra sao. Hãy yêu quý mọi người, họ cũng sẽ yêu quý bạn".

Theo con gái, cụ Rosa luôn sống trong tình yêu thương của gia đình và những người xung quanh. Bà Sinisalo đặc biệt trân trọng những cái ôm, nụ hôn mà mẹ dành cho mình mỗi khi gặp gỡ. Bên cạnh tinh thần vui vẻ, cụ cũng duy trì thói quen ăn nhiều rau củ và hạn chế những thực phẩm không tốt cho sức khỏe.

Nathan Castaneda, điều phối viên khu vực tại viện dưỡng lão The Village of Humber Heights, cũng từng có dịp trò chuyện với cụ Rosa về bí quyết sống thọ.

Anh nhớ lại một lần gặp cụ bên ngoài trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Cả hai đều đeo khẩu trang nhưng vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Khi được hỏi làm thế nào để sống đến tuổi 100, cụ Rosa đưa ra lời khuyên đơn giản: Hãy sống hạnh phúc, yêu thương mọi người và thường xuyên trao cho nhau những cái ôm.

Không chỉ được mọi người yêu quý bởi tính cách thân thiện, cụ Rosa còn khiến nhân viên viện dưỡng lão thích thú bởi sự hài hước.

Castaneda kể rằng trong lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật tại Humber Heights, cụ Rosa đã vui vẻ trêu anh là "bạn trai cuối đời" của mình. Đến nay, trong phòng cụ vẫn lưu giữ nhiều bức ảnh chụp chung của hai người. Mỗi lần gặp lại, anh còn được cụ dành tặng một nụ hôn lên má.

Trong sinh nhật lần thứ 111, cụ Rosa cùng gia đình và những người thân thiết thưởng thức bánh chanh. Món bánh này gợi lại nhiều ký ức tuổi thơ cho con gái cụ.

Bà Sinisalo nhớ rằng mẹ mình từng làm những chiếc bánh chanh ngon nhất. Mỗi lần đi học về, bà luôn háo hức khi nhìn thấy chiếc bánh mới ra lò được mẹ chuẩn bị sẵn ở nhà.

Điều thú vị, tuổi thọ cao dường như cũng là nét đặc trưng trong gia đình cụ Rosa. Theo bà Sinisalo, cha của cụ qua đời ở tuổi 105, trong khi chị gái cụ cũng sống đến 103 tuổi.

Ngoài ra, gia đình đang lên kế hoạch tổ chức thêm một buổi sum họp với sự tham gia của đông đảo con cháu để tiếp tục chúc mừng cột mốc đặc biệt của cụ bà 111 tuổi.