Bí quyết sống khoẻ của giáo sư, bác sĩ 90 tuổi: 4 thói quen đơn giản mỗi ngày

Giáo sư, bác sĩ Thi Kỳ, chuyên gia y học cổ truyền Trung Quốc 90 tuổi, là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình bằng Đông y. Theo kinh nghiệm dưỡng sinh của ông, việc chăm sóc sức khỏe không nhất thiết phải cầu kỳ hay tốn kém. Điều quan trọng là duy trì lối sống phù hợp với thể trạng và nhu cầu của cơ thể.

Dưới đây là những thói quen đơn giản mà người trung niên, cao tuổi có thể tham khảo.

Giáo sư, bác sĩ y học cổ truyền Thi Kỳ. Nguồn: Toutiao.

Nên vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng

Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể cần thời gian để chuyển sang trạng thái hoạt động. Thay vì bắt đầu ngày mới bằng việc ngồi lâu hoặc thực hiện những động tác mạnh, người cao tuổi có thể dành khoảng 10-15 phút để vận động nhẹ nhàng.

Các động tác như: xoay vai, xoay cổ trong phạm vi thoải mái, vận động cổ tay, cổ chân, xoay eo nhẹ và hít thở sâu có thể giúp cơ thể linh hoạt hơn, giảm cảm giác cứng cơ sau khi ngủ dậy.

Theo vị bác sĩ này, để có sức khỏe tốt nên hạn chế ngồi liên tục trong nhiều giờ. Khi xem tivi, đọc sách hoặc làm việc, người cao tuổi có thể đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng sau những khoảng thời gian nhất định. Duy trì vận động thường xuyên giúp giảm tình trạng ít vận động và hỗ trợ khả năng di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày.

Đi bộ, tập dưỡng sinh, vận động dưới nước hoặc thực hiện các bài tập kéo giãn nhẹ nhàng đều có thể là lựa chọn phù hợp. Điều quan trọng là duy trì đều đặn, tăng cường độ từ từ và dành thời gian nghỉ ngơi khi cần thiết.

Ăn uống cân bằng, ngủ nghỉ điều độ

Ngoài vận động phù hợp, dinh dưỡng và giấc ngủ là hai yếu tố quan trọng giúp cơ thể duy trì năng lượng, phục hồi sau hoạt động và bảo vệ khối cơ khi tuổi tác tăng lên.

Người cao tuổi nên ăn đa dạng thực phẩm, kết hợp rau xanh, trái cây, ngũ cốc, các loại đậu, cá, trứng, thịt nạc và những nguồn protein phù hợp. Chế độ ăn cũng cần cung cấp đủ canxi, vitamin D và các dưỡng chất cần thiết cho xương, cơ bắp.

Không nên vì lo ngại bệnh tật mà kiêng khem quá mức, bỏ bữa hoặc tự ý sử dụng nhiều loại thực phẩm bổ sung. Với người mắc bệnh mạn tính, chế độ ăn cần được điều chỉnh theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, nên duy trì giờ đi ngủ và thức dậy tương đối ổn định, hạn chế thức khuya và tránh làm việc quá sức. Giấc ngủ đầy đủ góp phần hỗ trợ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Duy trì thói quen đọc sách, học hỏi

Chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở cơ thể mà còn bao gồm việc duy trì hoạt động trí óc. Đọc sách, học một kỹ năng mới, chơi cờ, giải câu đố hoặc tìm hiểu những chủ đề yêu thích là những cách đơn giản giúp người cao tuổi duy trì sự chủ động trong cuộc sống.

Theo kinh nghiệm của giáo sư Thi Kỳ, việc tiếp tục đọc sách, nghiên cứu và tiếp thu kiến thức mới cũng là một phần trong nếp sống của ông.

Đặc biệt với người lớn tuổi nên lựa chọn những hoạt động trí tuệ phù hợp với sở thích, đồng thời duy trì giao tiếp với gia đình, bạn bè và cộng đồng. Những hoạt động này giúp cuộc sống phong phú hơn và có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe nhận thức. Tuy nhiên, chúng không thể bảo đảm ngăn ngừa hoàn toàn tình trạng suy giảm trí nhớ hoặc các bệnh lý thần kinh.

Luôn giữ tinh thần lạc quan, tránh căng thẳng kéo dài

Lo lắng, buồn bực hoặc căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, cảm giác ngon miệng và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, người cao tuổi nên dành thời gian cho những hoạt động mang lại niềm vui như: chăm sóc cây cảnh, đi dạo, nghe nhạc hoặc trò chuyện cùng người thân.

Khi gặp chuyện không như ý, việc chia sẻ với người đáng tin cậy và duy trì lịch sinh hoạt thường ngày có thể giúp giảm cảm giác cô đơn, áp lực.

Giữ tinh thần lạc quan không có nghĩa là phải che giấu cảm xúc tiêu cực. Nếu tình trạng buồn bã, lo âu hoặc mất ngủ kéo dài, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, người cao tuổi nên tìm đến chuyên gia y tế để được hỗ trợ.

Theo những nguyên tắc dưỡng sinh được giáo sư Thi Kỳ chia sẻ, chăm sóc sức khỏe không đồng nghĩa với việc phải chi nhiều tiền cho các sản phẩm đắt đỏ. Vận động phù hợp, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ điều độ, duy trì hoạt động trí óc và giữ tinh thần ổn định đều là những việc có thể bắt đầu ngay tại nhà.