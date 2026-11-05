Bí quyết nấu ăn giúp ngăn ngừa gần 3 triệu ca tử vong mỗi năm

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Thay thế muối ăn thông thường bằng loại muối có hàm lượng natri thấp, được bổ sung kali, có thể giúp ngăn ngừa gần 3 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới nếu được áp dụng rộng rãi.

Đây là kết quả nghiên cứu của Viện George về Sức khỏe toàn cầu (Australia), công bố trên tạp chí khoa học Nature Health ngày 4/11.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình tính toán để đánh giá lợi ích sức khỏe của việc thay thế muối ăn tại 193 quốc gia. Kết quả ước tính cho thấy nếu giải pháp này được triển khai rộng rãi trên toàn cầu, mỗi năm có thể ngăn ngừa khoảng 2,96 triệu ca tử vong và 10,17 triệu ca mắc mới bệnh tim mạch hoặc bệnh thận mạn tính.

Loại muối được nghiên cứu sử dụng kali clorua để thay thế một phần natri clorua trong muối ăn thông thường. Cách làm này giúp giảm lượng natri, đồng thời tăng lượng kali trong chế độ ăn mà không làm thay đổi đáng kể hương vị thực phẩm.

Giáo sư Bruce Neal - chuyên gia thuộc Viện George về Sức khỏe toàn cầu - giải thích tiêu thụ quá nhiều natri và không bổ sung đủ kali là những yếu tố làm tăng huyết áp, qua đó gia tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và bệnh thận. Vì vậy, thay thế một phần natri bằng kali có thể đồng thời cải thiện hai yếu tố nguy cơ này.

Đáng chú ý, nghiên cứu cho thấy ngay cả khi chỉ thay thế loại muối sử dụng trong nấu ăn tại gia đình, thế giới cũng có thể ngăn ngừa khoảng 1,85 triệu ca tử vong mỗi năm.

Tuy nhiên, tại châu Âu và Bắc Mỹ, hơn 70% lượng muối tiêu thụ đến từ thực phẩm chế biến sẵn và các bữa ăn tại nhà hàng. Do đó, các nhà khoa học cho rằng ngành công nghiệp thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đưa giải pháp này vào thực tiễn.

Mặc dù vậy, muối bổ sung kali không phù hợp với tất cả mọi người. Những người mắc bệnh thận nặng hoặc đang sử dụng một số loại thuốc có thể làm tăng nồng độ kali trong máu cần tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng để tránh nguy cơ tăng kali máu.

Từ năm 2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến nghị có điều kiện về sử dụng các sản phẩm muối thay thế có chứa kali nhằm giảm nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch ở người trưởng thành.

Nhóm nghiên cứu lưu ý những con số nêu trên là kết quả ước tính dựa trên mô hình dự báo, chưa phải hiệu quả thực tế được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, kết quả cho thấy việc điều chỉnh thành phần muối ăn có thể trở thành một giải pháp y tế công cộng tương đối đơn giản, góp phần giảm gánh nặng bệnh tim mạch và bệnh thận trên thế giới./.