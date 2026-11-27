Những ngày cuối năm, guồng quay của các buổi liên hoan tất niên, gặp gỡ bạn bè rồi đến mâm cỗ Tết sum vầy luôn khiến gian bếp rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhưng đi cùng niềm vui ấy lại là nỗi niềm rất đỗi quen thuộc: bàn tiệc ê hề bánh chưng, giò chả, thịt kho hột vịt hay các món chiên rán đậm vị béo ngậy rất dễ khiến vị giác mệt mỏi, bụng dạ nặng nề.

Lúc này, một đĩa kim chi đỏ au, giòn rụm với vị chua cay thanh nhẹ xuất hiện như một món cân bằng vị giác hoàn hảo.

Nỗi sợ “quá tải” ngày Tết và sự lên ngôi của món kim chi chuẩn Hàn

Mâm cỗ truyền thống của người Việt Nam luôn đề cao sự đủ đầy, sung túc. Thế nhưng, việc nạp liên tục các món giàu đạm và dầu mỡ từ bữa này sang bữa khác thường dẫn đến cảm giác “nhìn món gì cũng thấy ngán”.

Mâm cỗ Tết cổ truyền luôn đầy ắp những món ngon hấp dẫn.

Bên cạnh đĩa dưa hành, củ kiệu quen thuộc, mâm cơm hiện đại ngày nay có xu hướng đón nhận thêm những hương vị mới mẻ. Đĩa kim chi mát giòn, the cay mang đến cảm giác chua thanh lạ miệng, giúp làm mới lại vị giác để bữa cơm thêm phần hấp dẫn.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một món ăn kèm đưa cơm, kim chi còn là một thực phẩm lên men giàu giá trị dinh dưỡng. Với quá trình muối kim chi được lên men tự nhiên, sản sinh ra dồi dào vi khuẩn axit lactic (probiotics) cùng các enzyme tiêu hóa tự nhiên.

Sau những bữa tiệc no nê, lượng men vi sinh này hỗ trợ đường ruột phân giải chất béo và chất đạm êm ái hơn, giảm đáng kể cảm giác ấm ách, chướng bụng hay khó tiêu. Một chút chất xơ giòn ngọt từ cải thảo hòa cùng vị ấm nồng của gừng, ớt, tỏi vừa giữ ấm bụng giữa tiết trời se lạnh, vừa bảo vệ hệ tiêu hóa suốt chuỗi ngày tiệc tùng bận rộn.

Đa dạng kim chi đổi vị cho mâm cơm Tết hay tiệc nhà cuối năm.

Bí quyết muối kim chi chuẩn vị Hàn “nhàn tênh” chỉ với 3 bước cùng Barona

Nhiều người rất thích ăn kim chi nhưng lại ngại tự làm vì nghĩ đến quy trình lỉnh kỉnh: nào là xay táo lê, quấy bột nếp, canh chỉnh ớt bột Hàn Quốc, rồi gia giảm tỏi, gừng, nước mắm sao cho vừa miệng mà không bị mặn chát hay quá nồng.

Xốt muối kim chi Hàn Quốc Barona mang đến cách làm kim chi đơn giản, dễ dàng mà vẫn chuẩn vị Hàn chỉ với 3 bước đơn giản.

Muối kim chi thật dễ dàng khi có trợ thủ bếp nhà Barona.

Hướng dẫn thực hiện

1. Nguyên liệu

- Cải thảo: 1 kg

- Cà rốt cắt sợi: 100g

- Củ cải cắt sợi: 100g

- Hành lá, hẹ cắt khúc: 6 - 8 cây

- Xốt muối kim chi Hàn Quốc Barona: 1 gói

- Muối hột: 70g

2. Cách thực hiện

Bước 1: Cải thảo cắt khúc vừa ăn, làm ướt bằng nước và để hơi ráo. Cho muối vào trộn đều, để khoảng 2 giờ cho cải thảo vừa mềm, có độ dẻo bẻ không gãy là được. Sau đó, rửa thật sạch qua 4 - 5 lần nước để không bị mặn, vắt nhẹ cho ráo nước.

*Nên dùng muối hột kim chi sẽ ít bị mặn và ngon hơn.

Bước 2: Trộn đều Xốt muối kim chi Hàn Quốc Barona với củ cải, cà rốt, hẹ, hành lá đã chuẩn bị, tiếp tục trộn đều hỗn hợp này với cải thảo.

Bước 3: Cho kim chi vào hũ và nén chặt, đậy kín nắp. Sau 16 - 24h hoặc đến khi đạt được độ chua ưng ý, bạn chuyển ngay vào ngăn mát tủ lạnh. Hơi lạnh sẽ kìm lại độ chua vừa phải, giữ cho từng bẹ cải thảo luôn giòn ngon trong khoảng 1- 2 tuần

Biến tấu mâm cơm ngày Tết đa dạng từ một hũ kim chi tự muối

Có sẵn một hũ kim chi trong tủ lạnh dịp Tết chẳng khác nào có sẵn một “chiếc chìa khóa vạn năng” cho bữa ăn gia đình:

Kim chi sẽ là món ăn kèm chống ngán hoàn hảo. Cắt kim chi thành từng miếng vừa ăn, bày bên cạnh đĩa bánh chưng rán giòn, thịt ba chỉ luộc, giò lụa hay đồ nướng tất niên. Vị chua the mát lành sẽ hóa giải ngay vị béo, ăn bao nhiêu cũng thấy nhẹ nhàng.

Không chỉ vậy, kim chi còn cứu cánh giải phóng đồ ăn thừa sau Tết cực hiệu quả. Nếu sau những ngày cỗ bàn ê hề mà tủ lạnh còn dư chút thịt heo, giò chả hay cơm nguội, chỉ cần 10 phút là bạn đã có ngay một nồi canh kim chi nóng hổi làm ấm lòng cả nhà hoặc một chảo cơm chiên kim chi đỏ au, thơm lừng, lạ miệng mà vô cùng tiết kiệm.

Canh kim chi nóng hổi, chua chua cay cay làm mới vị giác cực hợp lý.

Tết là dịp để nghỉ ngơi, sum vầy và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên người thân, thay vì để sự tất bật nơi gian bếp chiếm hết thời gian quý báu.

Với một chút thảnh thơi cùng Barona, bạn hoàn toàn có thể tự tay chuẩn bị hũ kim chi đỏ thắm rực rỡ tượng trưng cho may mắn đầu xuân, vừa mang đến trải nghiệm ẩm thực chuẩn Hàn giòn ngon, vừa ân cần chăm sóc chiếc bụng nhẹ êm cho cả gia đình suốt mùa lễ hội.

Cùng Barona thêm chút sắc đỏ giòn ngon thanh mát, chuẩn vị Hàn vào mâm cơm Việt không chỉ giúp giải ngấy, nhẹ bụng mà còn mang theo lời chúc cho một năm mới rực rỡ, hanh thông cùng Xốt muối kim chi Hàn Quốc Barona.

Đặc biệt, để những bữa tiệc tất niên và ngày Tết sum vầy luôn thảnh thơi, Barona gửi trọn vào gian bếp nhà bộ sưu tập hơn 30+ gia vị tủ đa dạng. Từ những hương vị cơm nhà thân quen đến các món tiệc lẩu, nướng mới lạ, tất cả đều được nêm sẵn trọn vị, giúp bạn chẳng cần tất bật chuẩn bị mà mâm cỗ đầu năm vẫn luôn đủ đầy, tròn vị và ngập tràn niềm vui.

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