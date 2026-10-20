Bí quyết làm sinh tố kiwi chua ngọt chuẩn vị, uống một ngụm là tỉnh cả người

Tọa lạc trên đồi Cánh Tiên, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ là công trình văn hóa tâm linh mang ý nghĩa tri ân sâu sắc. Nơi đây tưởng nhớ những người mẹ đã hiến dâng những người con thân yêu cho Tổ quốc, cùng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó, góp phần gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.