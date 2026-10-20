Bí quyết làm sinh tố kiwi chua ngọt chuẩn vị, uống một ngụm là tỉnh cả người
Giữa những ngày thời tiết oi ả, hanh hao chẳng gì tuyệt vời hơn khi tự tay làm một ly sinh tố kiwi mát lạnh, chua ngọt hài hòa. Không cần máy móc phức tạp hay nguyên liệu đắt đỏ, chỉ với vài bước đơn giản dưới đây, bạn đã có ngay "vũ khí" giải nhiệt cực đỉnh vừa ngon miệng lại đẹp da, giữ dáng.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bi-quyet-lam-sinh-to-kiwi-chua-ngot-chuan-vi-uong-mot-ngum-la-tinh-ca-nguoi-172261020111334201.htm