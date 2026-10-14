Bí quyết không tăng cân sau ngừng chế độ ăn keto

Chế độ ăn keto có thể giúp giảm cân nhanh chóng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc cắt giảm triệt để tinh bột lâu ngày dễ dẫn đến thiếu hụt vitamin (vitamin A, thiamine, folate), khoáng chất (magiê, sắt, kali) và chất xơ. Khi ngừng keto, nếu nạp lại carbohydrate (carb) quá đột ngột, cơ thể rất dễ bị sốc và tăng cân trở lại nhanh chóng.

4 nguyên tắc xả keto không lo bị tăng cân

Để chuyển đổi từ keto sang chế độ ăn cân bằng, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo 4 bước sau:

Tăng dần lượng tinh bột theo lộ trình: Không nên lập tức ăn lại bánh mì hay cơm với số lượng lớn mà tăng dần lượng carb từ các nguồn chuyển hóa chậm (carb phức hợp) qua từng tuần. Mục tiêu tối thiểu cần đạt là 130g carb/ngày để bộ não và các cơ quan hoạt động tối ưu.

Xác định ngưỡng carb tối ưu cho bản thân: Lượng carb tiêu chuẩn cho người trưởng thành thường chiếm từ 45% - 65% tổng calo hàng ngày (khoảng 225g – 325g carb đối với chế độ ăn 2.000 calo). Nhờ đó, dễ dàng đáp ứng đủ 25g – 30g chất xơ mỗi ngày - lượng chất xơ mà đa số người theo keto đều thiếu hụt.

Những thực phẩm lành mạnh nên lựa chọn sau ngừng ăn keto để không bị tăng cân. Ảnh minh họa AI.

Tăng cường đạm nạc trong khẩu phần: Đạm (protein) cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa (chiếm 20% - 30% năng lượng nhiệt từ thực phẩm, so với chỉ 5% - 10% của carb), giúp tăng cường trao đổi chất và duy trì cảm giác no lâu; hãy ưu tiên các nguồn đạm nạc như ức gà, cá, đậu phụ, đậu đen, đậu lăng và thịt bò nạc.

Phân biệt rõ tinh bột tốt và tinh bột xấu: Nên chọn carb phức hợp như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi, rau củ giàu tinh bột, các loại đậu và hạt. Nhóm này giàu chất xơ, giúp ổn định đường huyết và nuôi dưỡng vi sinh vật đường ruột; tránh carb tinh chế và thực phẩm siêu chế biến như bánh kẹo, nước ngọt, đồ nướng, ngũ cốc ăn sáng nhiều đường. Chúng khiến đường huyết tăng vọt và làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch.

Cách lựa chọn thực phẩm sau ngừng chế độ ăn keto

Các thực phẩm nên chọn

Các nhóm thực phẩm cần tiếp tục hạn chế

Ngay cả khi đã kết thúc keto, vẫn nên hạn chế tối đa các nhóm thực phẩm sau để bảo vệ vóc dáng và sức khỏe lâu dài:

Đồ uống và món tráng miệng nhiều đường: Nước ngọt, nước ép đóng chai, bánh kem, bánh quy, kem.

Ngũ cốc tinh chế: Bánh mì trắng, mì ống truyền thống, đồ ăn vặt đóng gói (chips, snack).

Thực phẩm chế biến sẵn: Thịt xông khói, xúc xích, lạp xưởng, đồ ăn đóng hộp chứa hàm lượng natri và chất béo bão hòa cao.