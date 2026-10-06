Bí quyết kết hợp vòi xịt và giấy vệ sinh giúp bảo vệ sức khỏe

Dùng giấy vệ sinh hay vòi xịt tốt hơn?

Thông tin trên VTC News, một nghiên cứu vào năm 2022 tại Nhật Bản đã chỉ ra rằng thói quen dùng giấy vệ sinh có thể mất vệ sinh hơn bạn tưởng rất nhiều.

Bác sỹ Shigeharu Oie tại bệnh viện Đại học Yamaguchi thực hiện thí nghiệm với 32 sinh viên điều dưỡng. Mỗi người được đeo găng tay y tế chuyên dụng sử dụng 4 lớp giấy vệ sinh và vòi xịt sau khi đi đại tiện, các tình nguyện viên được tự do lựa chọn lượng nước, thời gian xịt rửa.

Sau đó, nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm tra mức độ nhiễm khuẩn trên găng tay. Số lượng vi khuẩn trên găng tay của người dùng giấy vệ sinh cao gấp 7-10 lần của người dùng vòi xịt. Từ đó nhóm tác giả chứng minh rằng dùng giấy vệ sinh sẽ để lại nhiều vi khuẩn trên tay hơn.

Xét về mặt chi phí lâu dài, vòi xịt vệ sinh là một khoản đầu tư vô cùng thông minh. Bạn chỉ cần lắp đặt một lần và có thể sử dụng trong nhiều năm với chi phí tiền nước tăng lên không đáng kể. Ngược lại, chi phí mua giấy vệ sinh là một khoản chi tiêu lặp đi lặp lại hàng tháng và có xu hướng ngày càng đắt đỏ do lạm phát và khan hiếm nguyên liệu gỗ.

Dùng vòi xịt hay giấy vệ sinh vốn là vấn đề được nhiều người trên thế giới bàn luận.

Tuy nhiên, vòi xịt cũng có những điểm hạn chế nhất định. Điểm yếu lớn nhất chính là áp lực nước. Ở một số khu vực hoặc tòa nhà cao tầng có áp lực nước quá mạnh, vòi xịt có thể gây đau rát nếu người dùng không cẩn thận.

Ngược lại, nếu nước quá yếu, hiệu quả làm sạch sẽ bị giảm sút. Bên cạnh đó, việc sử dụng vòi xịt ở những nhà vệ sinh công cộng không được lau dọn thường xuyên cũng dấy lên lo ngại về việc lây nhiễm chéo vi khuẩn từ đầu vòi xịt nếu bị dính bẩn từ người dùng trước.

Mặt khác, so với giấy vệ sinh, vòi xịt nếu không vệ sinh thường xuyên thì mức độ tiềm ẩn vi khuẩn có thể còn cao hơn.

Không cần sử dụng vòi phun hay giấy vệ sinh nếu lắp thêm thiết bị vệ sinh thông minh và hiện đại

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, bạn chỉ cần gắn thêm thiết bị vệ sinh thông minh vào bàn cầu hiện tại là có thể nâng cấp bàn cầu thường thành bàn cầu mang chức năng phun rửa thay thế vòi xịt thông thường và giấy vệ sinh.

Sử dụng sản phẩm này tiết kiệm một phần đáng kể chi phí sinh hoạt của gia đình bạn. Hơn nữa phòng tránh sự ô nhiễm trong việc vệ sinh của bạn và bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Bí quyết kết hợp vòi xịt và giấy vệ sinh

Đầu tiên, bạn sử dụng vòi xịt với áp lực nước vừa phải để rửa trôi toàn bộ chất thải bám dính một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng mà không gây tổn thương hay ma sát cơ học lên vùng da nhạy cảm.

Sau khi dùng vòi xịt, có thể dùng giấy vệ sinh hoặc khăn sạch để lau khô.

Tiếp theo là sử dụng giấy vệ sinh chất lượng cao để thấm nhẹ nhàng vùng da vừa làm sạch. Bước này giúp loại bỏ hoàn toàn độ ẩm dư thừa – nguyên nhân chính khiến vi khuẩn và nấm ngứa sinh sôi, giữ cho vùng nhạy cảm luôn khô thoáng và an toàn tuyệt đối.

Lưu ý khi sử dụng vòi xịt

Khi sử dụng vòi xịt, hãy hướng dòng nước từ phía trước ra phía sau. Theo các chuyên gia, cách này sẽ giúp hạn chế vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập vào niệu đạo, nhờ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, ảnh hưởng tới niệu đạo, bàng quang và thận.

Vòi xịt cũng cần được vệ sinh định kỳ để giảm vi khuẩn và các chất bẩn. Vòi xịt được dùng chung cũng có thể tích tụ nhiều vi khuẩn hơn và làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo, trước khi sử dụng, có thể lau vòi xịt bằng giấy vệ sinh. Sau khi dùng vòi xịt, có thể dùng giấy vệ sinh hoặc khăn sạch để lau khô.