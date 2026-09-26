Bí quyết hút khách của những địa phương 'ít người biết đến' ở Nhật Bản

Linh vật “Onsen Dorobou” (bên phải) của Hiệp hội Du lịch và Sản phẩm thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga, tham gia lễ hội suối nước nóng Kusatsu tại tỉnh Gunma hồi tháng 8. Ảnh: Hiệp hội Du lịch và Sản phẩm thành phố Kusatsu

Theo tờ The Japan Times, từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay, Bộ phận Chiến lược Du lịch thuộc chính quyền tỉnh Akita đã triển khai chương trình phát phiếu giảm giá lưu trú với khẩu hiệu đầy ấn tượng: “Tỉnh Akita: Vẫn chưa được biết đến”.

Nằm ở vùng Đông Bắc Nhật Bản, Akita có nhiều điểm đến hấp dẫn nhưng vẫn gặp khó trong việc tạo dấu ấn với du khách. Trong số đó có dãy núi Shirakami-Sanchi, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và trải dài sang cả tỉnh Aomori, cùng lễ hội Akita Kanto - một sự kiện truyền thống được tổ chức vào tháng 8 hằng năm.

Theo số liệu của Cơ quan Du lịch Nhật Bản, trong tháng 6 năm nay, Akita đón 339.100 lượt khách lưu trú qua đêm, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong cả nước.

“Mọi chuyện cho thấy chiến dịch dường như đã phát huy hiệu quả”, một quan chức chính quyền tỉnh Akita nói.

Tại tỉnh Shiga, thành phố Kusatsu cũng tìm cách thu hút sự chú ý bằng cách tự giới thiệu là “Kusatsu không có suối nước nóng”. Cách gọi này nhằm tạo sự khác biệt với thị trấn Kusatsu ở tỉnh Gunma, một trong những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Năm ngoái, Hiệp hội Du lịch và Sản phẩm thành phố Kusatsu còn cho ra mắt một linh vật mang tên “Kẻ trộm suối nước nóng”. Theo câu chuyện được xây dựng cho nhân vật này, “Kẻ trộm” đi lấy nước suối nóng từ khắp Nhật Bản để biến hồ Biwa ở tỉnh Shiga thành một hồ nước nóng.

Nhân vật nhanh chóng gây chú ý và thậm chí xuất hiện tại lễ hội suối nước nóng Kusatsu ở tỉnh Gunma vào tháng 8.

Cô Kana Sakamoto, 29 tuổi, quan chức của Hiệp hội Du lịch và Sản phẩm thành phố Kusatsu, cho biết: “Có thể cách làm này hơi giống tự trào, nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp mọi người biết đến những nét hấp dẫn của Kusatsu”.

Tại Nhật Bản, tỉnh Tottori cũng biến một câu chuyện tưởng như bất lợi thành cách quảng bá hình ảnh địa phương. Sau khi Matsuya Foods Holdings mở một cửa hàng tại thành phố Izumo, tỉnh Shimane, vào mùa Xuân năm nay, Tottori trở thành tỉnh duy nhất trong số 47 tỉnh, thành của Nhật Bản chưa có nhà hàng Matsuya - chuỗi nổi tiếng với món cơm thịt bò gyūdon.

Áp phích quảng bá chiến dịch du lịch do tỉnh Akita phát động, khai thác việc địa phương ít được biết đến với khẩu hiệu “Tỉnh Akita: Vẫn chưa được biết đến”. Ảnh: Tỉnh Akita

Linh vật của tỉnh Tottori, “Toripy”, đăng trên mạng xã hội X: “Tôi chẳng quan tâm chút nào!”. Nhưng bức ảnh đi kèm lại cho thấy nhân vật này đang ngồi tại bàn làm việc, bên cạnh là một chiếc quạt mang dòng chữ “Hãy đến đây!”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, với hơn 800.000 lượt xem.

Tháng 4, chính quyền tỉnh Tottori tiếp tục biến câu chuyện này thành một chiến dịch quảng bá, sử dụng hashtag “#Nếu Matsuya đến Tottori” trên tài khoản X để kêu gọi xây dựng các món ăn hợp tác từ những nguyên liệu do địa phương sản xuất.

“Chúng tôi không coi việc trở thành tỉnh cuối cùng là điều tiêu cực. Thay vào đó, chúng tôi muốn biến điều này thành một cơ hội để quảng bá những nét hấp dẫn của Tottori”, bà Saki Nakagaki, 35 tuổi, quan chức phụ trách truyền thông của chính quyền tỉnh và là người tổ chức chiến dịch, cho biết.