Bí quyết hút dòng tiền của nhà sáng lập Kyocera Kazuo Inamori: Tài sản tỷ đô bắt nguồn từ đạo đức kinh doanh

Tiền bạc là hệ quả tất yếu của quá trình trao đi giá trị và phục vụ xã hội

Sự vận động của dòng vốn trên thị trường luôn thu hút sự quan tâm lớn của giới kinh doanh. Theo góc nhìn của tỷ phú người Nhật Bản Kazuo Inamori, việc mải mê chạy theo doanh thu trước mắt thường khiến nhiều cá nhân bỏ qua những quy luật cốt lõi tạo ra tài sản. Tiền bạc về bản chất là một phương tiện giao dịch, một công cụ không thể thiếu để duy trì và mở rộng các hoạt động kinh tế.

Dòng tiền thu về của mỗi tổ chức hay doanh nhân chính là sự phản hồi của thị trường cho những nỗ lực, sự đầu tư và giá trị mà họ đã đóng góp cho xã hội. Doanh thu và lợi nhuận chỉ thực sự xuất hiện khi người làm kinh doanh cung cấp đúng giải pháp, giúp khách hàng tháo gỡ những khó khăn của họ. Đây là quy luật trao đổi công bằng nhất trong nền kinh tế thị trường, vận hành dựa trên nguyên tắc cung cầu và giá trị sử dụng.

Các nhà nghiên cứu kinh tế và tư tưởng lớn cũng đồng tình với quan điểm này khi khẳng định tinh thần cống hiến là nền tảng của sự thịnh vượng bền vững. Khi một tổ chức mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng, con đường phát triển sự nghiệp sẽ tự động mở rộng. Sự ghi nhận của xã hội đối với những đóng góp đó cuối cùng sẽ được quy đổi thành những thành quả tài chính xứng đáng, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho doanh nghiệp.

Lấy nhân sự làm gốc và đề cao tiêu chuẩn đạo đức trong quản trị doanh nghiệp

Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng cơ đồ tài chính là hiểu rõ mối quan hệ chuỗi trên thương trường, cụ thể đằng sau tài sản là công việc, đằng sau công việc là yếu tố con người. Năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức của người lao động quyết định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm dịch vụ, từ đó quyết định hiệu quả kinh doanh. Việc rèn luyện nhân cách, duy trì thái độ chuẩn mực trong các mối quan hệ giao thương chính là chìa khóa định đoạt sự thành bại của một chu kỳ hoạt động.

Thực tiễn quản trị tại Tập đoàn Kyocera do ông Kazuo Inamori sáng lập minh chứng rất rõ nét cho triết lý này. Xuyên suốt quá trình điều hành, ông luôn yêu cầu đội ngũ tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức và tính chuyên nghiệp ở mức cao nhất. Động cơ làm việc của nhân sự và định hướng hoạt động của doanh nghiệp bắt buộc phải xuất phát từ sự ngay thẳng, hướng tới mục tiêu phục vụ xã hội thay vì tư lợi cá nhân. Tư duy quản trị này đã giúp hệ thống doanh nghiệp của ông phát triển vượt bậc, giữ vững vị thế dẫn đầu tại thị trường Nhật Bản trong nhiều thập kỷ liên tiếp.

Kiếm tiền là nhu cầu thiết yếu, nhưng người kinh doanh am hiểu thị trường luôn có những ranh giới đạo đức và quy tắc tuân thủ pháp luật chặt chẽ. Sự giàu có bền vững không tự nhiên sinh ra, nó đòi hỏi quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ kết hợp cùng năng lực nắm bắt cơ hội. Thành quả tài chính chính là sự đền đáp cho những cống hiến giá trị thực. Khi người làm kinh doanh giữ được sự tập trung, hướng tới việc kiến tạo lợi ích cho cộng đồng, họ không chỉ thu về lợi nhuận vật chất mà còn khẳng định được uy tín thương hiệu vững chắc trên thương trường.