Bí quyết học nhanh nhớ lâu của các 'học bá' thật ra đơn giản đến bất ngờ

Đừng đọc đi đọc lại để cố thuộc lòng, hãy dùng cách tự kiểm tra

Một trong những cách ghi nhớ hiệu quả là tự kiểm tra, hãy chủ động kéo kiến thức ra khỏi trí nhớ thay vì nhìn sách và đọc đi đọc lại nhiều lần. Khi học xong một phần, dành một vài phút để nghiệm lại rồi đóng cuốn sách ngay, sau đó tự hỏi: “Mình vừa học gì?”, “Có những ý chính nào?”. Càng tự trả lời được nhiều câu hỏi như vậy, kiến thức càng lưu lại sâu trong đầu.

Chia việc học bài thành từng phiên ngắn và học nhiều lần trong ngày

Thay vì học liên tục 5 tiếng và khiến não bộ lẫn cơ thể đều kiệt quệ, hãy chia thành những phiên ngắn và học nhiều lần trong ngày. Phương pháp ngắt quãng sẽ giúp não có thêm cơ hội củng cố thông tin. Học 30 - 60 phút mỗi phiên rồi nghỉ ngơi, sau đó lại học tiếp đôi khi hiệu quả hơn một đêm thức trắng.

Biến bài học thành kiến thức đời sống

Một công thức khô khan sẽ khó nhớ hơn một ví dụ gần gũi. Hãy thử liên hệ kiến thức với đời sống, hình ảnh, câu chuyện hoặc một điều bạn đã biết. Càng có nhiều móc nối thực tế, não sẽ càng dễ tìm lại thông tin khi cần.

Đừng biến cả quyển tập thành bảng màu khiến rối mắt thêm

Highlight kín cả trang chưa chắc đã giúp nhớ lâu. Thay vì tô mọi thứ, hãy chỉ tập trung vào từ khóa, công thức và những ý quan trọng nhất. Sơ đồ tư duy, flashcard hoặc vài dòng ghi chú bằng ngôn ngữ của chính mình cũng là những “trợ thủ” đáng thử.

Quan trọng nhất và cũng đơn giản nhất: Ngủ đủ

Một bộ não mệt mỏi rất khó để ghi nhớ tốt. Giấc ngủ giúp não củng cố những thông tin đã tiếp nhận trong ngày. Vì vậy, nếu phải lựa chọn giữa học thêm vài tiếng lúc 2 giờ sáng và một giấc ngủ tử tế, đôi khi lựa chọn thông minh nhất lại là… đi ngủ.

Học giỏi không nhất thiết phải học đến kiệt sức. Học bá thật sự là người biết cách khiến bộ não làm việc hiệu quả. Chậm lại một chút, học đúng cách và kiên trì đủ lâu bạn sẽ bất ngờ với những gì mình có thể lưu được trong đầu.