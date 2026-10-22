Bí quyết giúp tủ lạnh bền bỉ nhiều năm, hạn chế hỏng hóc

Tủ lạnh là một trong những thiết bị gia dụng ít được quan tâm nhất trong nhà. Thiết bị này vẫn âm thầm hoạt động suốt ngày đêm để bảo quản thực phẩm nhưng thường chỉ được chú ý khi xảy ra sự cố.

Trong quá trình sử dụng, cửa tủ có thể bị mở quá lâu, thực phẩm được chất đầy bên trong, còn thức ăn thừa đôi khi bị bỏ quên ở góc khuất cho đến khi hư hỏng, biến dạng đến mức khó nhận ra. Dù vậy, nhiều người vẫn kỳ vọng tủ lạnh luôn hoạt động hiệu quả mà không cần điều chỉnh hay bảo dưỡng thường xuyên.

Sự quan tâm dành cho thiết bị dường như chưa tương xứng với những gì nó mang lại. Chỉ cần dành thêm một chút thời gian chăm sóc và bảo dưỡng đúng cách, tủ lạnh có thể hoạt động bền bỉ trong suốt một thập kỷ hoặc lâu hơn.

GIỮ TỦ LẠNH SẠCH SẼ

Tủ lạnh cần được vệ sinh thường xuyên để bảo đảm an toàn thực phẩm và duy trì hiệu quả hoạt động. Sau một thời gian sử dụng, bên trong tủ có thể tích tụ nhiều loại thực phẩm hư hỏng như sữa bị vón cục, phô mai mốc hoặc dưa chuột để quá lâu đến mức gần như hóa lỏng.

Những thực phẩm này không chỉ gây mùi khó chịu mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển, làm nhiễm bẩn các thực phẩm khác, khiến chúng nhanh hỏng và làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Vì vậy, cần kiểm tra thực phẩm định kỳ, loại bỏ những món đã hỏng và vệ sinh kỹ bên trong tủ ít nhất mỗi năm một lần. Việc làm sạch thường xuyên còn giúp hạn chế bụi bẩn tích tụ, bảo vệ gioăng cửa và duy trì khả năng đóng kín của tủ, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian dài.

Quá trình vệ sinh cũng là dịp thích hợp để kiểm tra lượng thực phẩm đang bảo quản, sử dụng hết những nguyên liệu còn lại hoặc loại bỏ những món không còn cần thiết.

Thời tiết mát mẻ, chẳng hạn vào mùa đông, là thời điểm thuận lợi để vệ sinh tủ lạnh vì thực phẩm lấy ra ngoài sẽ lâu bị ấm lên hơn. Đây cũng là dịp thích hợp để tận dụng những nguyên liệu còn sót lại, chế biến thành các món hầm hoặc om, tránh lãng phí thực phẩm.

Khi vệ sinh, nên sử dụng chất tẩy rửa không mùi kết hợp với nước ấm vừa phải thay vì các loại chất tẩy rửa đa năng có mùi mạnh. Thực phẩm có thể hấp thụ mùi từ môi trường xung quanh, làm ảnh hưởng đến hương vị, chẳng hạn như bơ có thể bị ám mùi chất khử trùng.

Khi vệ sinh, nên sử dụng chất tẩy rửa không mùi kết hợp với nước ấm vừa phải thay vì các loại chất tẩy rửa đa năng có mùi mạnh

Đồng thời, cần tránh sử dụng các sản phẩm hoặc dụng cụ chà rửa có tính mài mòn vì chúng có thể làm hỏng bề mặt và các bộ phận bên trong tủ lạnh. Duy trì thói quen vệ sinh đúng cách, kiểm tra thực phẩm thường xuyên và sắp xếp đồ đạc hợp lý sẽ giúp thiết bị luôn sạch sẽ, bảo quản thực phẩm tốt hơn và hoạt động bền bỉ theo thời gian.

CHỪA KHOẢNG TRỐNG CHO TỦ LẠNH

Tủ lạnh cần có đủ không gian xung quanh để tản nhiệt hiệu quả. Nếu được đặt trong một vị trí quá chật hẹp, nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình hoạt động sẽ khó thoát ra ngoài, khiến hệ thống làm lạnh phải vận hành nhiều hơn để duy trì nhiệt độ bên trong. Tình trạng này không chỉ làm tăng mức tiêu thụ điện mà còn có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị.

Theo David Hill, chuyên gia về tủ lạnh của CHOICE, nên chừa khoảng cách tối thiểu 5cm ở phía sau và hai bên tủ và để trống khoảng 10cm phía trên. Tuy nhiên, đây chỉ là mức tham khảo chung.

Khoảng cách phù hợp còn phụ thuộc vào thiết kế của từng mẫu tủ lạnh, vì vậy cần kiểm tra hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất để bảo đảm thiết bị có đủ không gian thông thoáng.

Bên cạnh khoảng trống bên ngoài, không gian bên trong tủ lạnh cũng cần được chú ý. Việc xếp quá nhiều thực phẩm có thể cản trở luồng khí lạnh lưu thông, khiến nhiệt độ giữa các khu vực không đồng đều. Một số thực phẩm có thể bị làm lạnh quá mức, trong khi những món khác lại không đủ lạnh, ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian bảo quản.

Để hạn chế tình trạng này, nên thường xuyên kiểm tra thực phẩm, loại bỏ những món đã hỏng hoặc không còn cần thiết và sắp xếp lại các ngăn chứa một cách hợp lý. Duy trì khoảng trống cần thiết bên trong và xung quanh tủ lạnh sẽ giúp không khí lưu thông tốt hơn, hỗ trợ thiết bị vận hành hiệu quả và tiết kiệm điện năng.

KHẮC PHỤC SỚM CÁC SỰ CỐ NHỎ

Việc phát hiện và khắc phục sớm những trục trặc nhỏ sẽ giúp tủ lạnh duy trì hoạt động ổn định, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh hư hỏng nghiêm trọng và tốn kém chi phí sửa chữa.

Vì vậy, không nên bỏ qua những dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng, đặc biệt là các thay đổi về âm thanh, khả năng làm lạnh hoặc tình trạng đóng kín của cửa tủ.

Tủ lạnh thường phát ra tiếng động khi vận hành, nhưng nếu xuất hiện âm thanh lạ hoặc trở nên ồn hơn đáng kể so với trước đây, cần kiểm tra để xác định nguyên nhân. Một số sự cố có thể được khắc phục tương đối đơn giản nếu được phát hiện kịp thời.

Gioăng cửa cũng là bộ phận cần được chú ý. Khi gioăng bị nứt, chai cứng hoặc mất khả năng bám kín, hơi lạnh có thể thoát ra ngoài, khiến tủ phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ bên trong.

Gioăng cửa là bộ phận cần được chú ý

Điều này không chỉ làm tăng điện năng tiêu thụ mà còn ảnh hưởng đến khả năng bảo quản thực phẩm. Vì vậy, khi phát hiện gioăng cửa xuống cấp, cần vệ sinh, điều chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết.

Một dấu hiệu khác không nên bỏ qua là thực phẩm hư hỏng nhanh hơn bình thường. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn sau khi đã kiểm tra nhiệt độ và điều chỉnh các cài đặt phù hợp, nguyên nhân có thể liên quan đến bộ điều nhiệt.

Trong trường hợp bộ phận này bị hỏng, việc thay thế có thể giúp khôi phục khả năng kiểm soát nhiệt độ và kéo dài thời gian sử dụng của tủ lạnh thêm vài năm, thay vì phải mua thiết bị mới.

Trước khi gọi thợ sửa chữa, nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Tài liệu này thường cung cấp các thông tin về bảo dưỡng và cách xử lý những sự cố phổ biến, giúp xác định liệu vấn đề có thể tự khắc phục hay cần đến sự hỗ trợ của kỹ thuật viên.

Tuy nhiên, với những lỗi liên quan đến hệ thống điện hoặc các bộ phận kỹ thuật phức tạp, việc sửa chữa nên được giao cho người có chuyên môn để bảo đảm an toàn và tránh làm hư hỏng thiết bị nghiêm trọng hơn.

CHỌN TỦ LẠNH CHẤT LƯỢNG

Việc lựa chọn tủ lạnh có chất lượng tốt và khả năng tiết kiệm năng lượng ngay từ đầu là yếu tố quan trọng quyết định tuổi thọ cũng như chi phí sử dụng thiết bị về lâu dài.

Dù được vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên, một chiếc tủ lạnh có chất lượng chế tạo kém vẫn khó duy trì hoạt động bền bỉ trong nhiều năm. Mặc dù chi phí mua ban đầu có thể cao hơn, một sản phẩm phù hợp sẽ giúp giảm nguy cơ hỏng hóc, kéo dài thời gian sử dụng và tiết kiệm tiền điện.

Giá thành cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chất lượng vượt trội. Theo ước tính, tủ lạnh thuộc phân khúc giá rẻ có tuổi thọ trung bình khoảng 6 năm, trong khi các mẫu tầm trung có thể sử dụng khoảng 9 năm và dòng cao cấp có thể hoạt động tới 13 năm.

Trong quá trình sử dụng, sửa chữa khi cần thiết vẫn là lựa chọn nên ưu tiên nếu chi phí hợp lý và thiết bị còn hoạt động tốt. Tuy nhiên, khi tủ lạnh đã sử dụng khoảng 8 năm, tùy thuộc vào chất lượng và tình trạng thực tế, việc thay mới đôi khi có thể kinh tế hơn so với tiếp tục sửa chữa.

Đặc biệt, các mẫu tủ lạnh đời mới thường có hiệu suất năng lượng cao hơn, giúp giảm mức tiêu thụ điện và tiết kiệm chi phí vận hành trong thời gian dài. Vì vậy, khi cân nhắc sửa chữa hay thay thế, cần xem xét đồng thời tuổi đời, tình trạng thiết bị, chi phí sửa chữa và mức tiết kiệm điện có thể đạt được từ một mẫu tủ lạnh mới.