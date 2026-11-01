Bí quyết giúp nữ ca sĩ Hàn Quốc giảm 17kg, thay đổi diện mạo đến khó nhận ra

Theo MyDaily, ngày 31/10, nữ ca sĩ Jo Hyun Ah thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân. Sau quá trình giảm cân, diện mạo của cô có nhiều thay đổi, đặc biệt là vóc dáng và đường nét khuôn mặt.

Trong những bức ảnh được công bố, Jo Hyun Ah xuất hiện với thân hình thon gọn, gương mặt nhỏ nhắn và phần xương hàm rõ nét hơn. Sự thay đổi về cân nặng giúp tổng thể diện mạo nữ ca sĩ trở nên thanh thoát, khác biệt so với những hình ảnh trước đây.

Nữ ca sĩ Jo Hyun Ah thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân sau quá trình giảm cân.

Bên cạnh vóc dáng, phong cách thời trang của Jo Hyun Ah cũng trở thành điểm nhấn. Cô lựa chọn áo blazer đen kết hợp quần âu màu xám than, tạo nên tổng thể trang phục tối giản nhưng vẫn thanh lịch.

Mái tóc dài uốn sóng nhẹ được buông tự nhiên, kết hợp phần tóc mái chải gọn, góp phần hoàn thiện vẻ ngoài trưởng thành và sang trọng. Đi kèm loạt ảnh, nữ ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái: "Đám cưới mùa thu, thời tiết thật đẹp. Xin chúc mừng!".

Đáng chú ý, sự thay đổi về ngoại hình của Jo Hyun Ah không đến từ một phương pháp làm đẹp cầu kỳ. Trước đó, nữ ca sĩ từng tiết lộ trên sóng truyền hình rằng cô đã giảm tổng cộng 17kg nhờ duy trì thói quen tập thể dục và điều chỉnh chế độ ăn uống.

Theo chia sẻ của Jo Hyun Ah, việc tập luyện đều đặn kết hợp kiểm soát dinh dưỡng là hai yếu tố giúp cô đạt được kết quả giảm cân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không công bố cụ thể thực đơn hằng ngày, thời lượng vận động hay khoảng thời gian cần thiết để giảm 17kg.

Theo chia sẻ của Jo Hyun Ah, việc tập luyện đều đặn kết hợp kiểm soát dinh dưỡng là hai yếu tố giúp cô đạt được kết quả giảm cân.

Điều này cho thấy bí quyết chăm sóc vóc dáng được Jo Hyun Ah lựa chọn chủ yếu xoay quanh những thói quen sinh hoạt quen thuộc, thay vì các phương pháp giảm cân đặc biệt.

Sau khi giảm cân, nữ ca sĩ gây ấn tượng với những đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn. Đặc biệt, phần cằm và xương hàm trở nên nổi bật, tạo cảm giác gương mặt thon gọn khi xuất hiện trước ống kính.

Sự thay đổi này cũng được thể hiện qua cách Jo Hyun Ah lựa chọn trang phục. Những thiết kế có phom dáng gọn gàng, đường cắt may đơn giản giúp tôn lên vóc dáng hiện tại mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện.

Sự thay đổi này cũng được thể hiện qua cách Jo Hyun Ah lựa chọn trang phục.

Từ câu chuyện của Jo Hyun Ah, có thể thấy việc duy trì vận động và điều chỉnh chế độ ăn uống là những yếu tố quan trọng trong hành trình quản lý cân nặng. Dù vậy, mức giảm 17kg là kết quả cá nhân của nữ ca sĩ, không phải mục tiêu phù hợp với tất cả mọi người.

Với Jo Hyun Ah, quá trình chăm sóc vóc dáng không chỉ mang đến sự thay đổi về cân nặng mà còn giúp cô làm mới hình ảnh, tự tin xuất hiện trong những phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại.