Bí quyết giúp nhà trần cao sang trọng mà không trống trải

Nhà trần cao có thể trở thành điểm nhấn kiến trúc nếu được tổ chức không gian hợp lý. Thay vì cố gắng lấp đầy những khoảng trống, gia chủ nên chú trọng tỷ lệ nội thất, ánh sáng nhiều lớp và các vật liệu giàu tính xúc giác để tạo cảm giác cân bằng, ấm áp.

Trần nhà cao là lợi thế kiến trúc được nhiều gia chủ yêu thích nhờ khả năng mở rộng tầm nhìn, tăng độ thông thoáng và tạo cảm giác bề thế cho không gian sống.

Từ biệt thự, nhà phố hiện đại đến các căn hộ penthouse cao cấp, khoảng thông tầng ấn tượng thường trở thành điểm nhấn thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ. Tuy nhiên, nếu không được xử lý khéo léo, chiều cao quá lớn cũng có thể khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo, trống trải và thiếu đi sự ấm cúng cần thiết.

Thiết kế thế nào để giữ được vẻ khoáng đạt của thiết kế trần cao mà vẫn tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu?

Ảnh minh họa

Phân chia tỷ lệ chiều cao bằng các đường nét kiến trúc

Một trong những sai lầm thường gặp khi thiết kế nhà trần cao là để các mảng tường lớn trống trải hoặc lựa chọn nội thất quá nhỏ so với tổng thể. Sự chênh lệch về tỷ lệ khiến căn phòng thiếu cân đối và tạo cảm giác các món đồ bị lọt thỏm giữa không gian.

Để khắc phục, gia chủ có thể sử dụng những đường nét nằm ngang như lam gỗ, phào chỉ hoặc các mảng sơn khác màu để phân chia bề mặt tường thành những lớp thị giác rõ ràng. Gam màu trầm ở phần dưới kết hợp với màu sáng phía trên cũng giúp không gian có chiều sâu mà không mất đi sự thông thoáng.

Bên cạnh đó, việc bố trí tranh ảnh, kệ trang trí và đồ nội thất ở độ cao phù hợp với tầm mắt sẽ tạo sự kết nối giữa con người và kiến trúc. Thay vì cố gắng lấp đầy toàn bộ bức tường, gia chủ nên tập trung vào những khu vực sinh hoạt chính để tạo điểm nhấn vừa đủ.

Dùng đèn thả trần để tạo điểm nhấn và sự ấm áp

Trong không gian trần cao, hệ thống chiếu sáng không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn đóng vai trò định hình bố cục. Một bộ đèn thả hoặc đèn chùm có kích thước tương xứng sẽ giúp thu hút ánh nhìn, tạo điểm nhấn và kết nối khoảng không phía trên với khu vực sinh hoạt bên dưới.

Gia chủ có thể lựa chọn đèn chùm nghệ thuật, đèn thả hình học hoặc cụm đèn nhiều tầng tùy theo phong cách nội thất. Tuy nhiên, kích thước và độ cao treo đèn cần được tính toán cẩn thận để tránh gây cảm giác nặng nề hoặc cản trở tầm nhìn.

Ngoài nguồn sáng chính, đèn tường, đèn sàn và đèn hắt gián tiếp cũng giúp không gian trở nên mềm mại hơn. Ánh sáng vàng ấm hoặc trung tính ấm, được bố trí theo nhiều lớp, có thể tạo bầu không khí thư giãn mà vẫn bảo đảm công năng cho từng khu vực.

Ưu tiên vật liệu tự nhiên và gam màu ấm

Những bề mặt quá nhẵn bóng, kết hợp với bảng màu lạnh và ít chi tiết, đôi khi khiến nhà trần cao mang cảm giác xa cách. Để tạo sự cân bằng, gia chủ có thể đưa vào không gian các vật liệu giàu tính xúc giác như gỗ, vải dệt, da, mây tre hoặc đá có bề mặt tự nhiên.

Gỗ ốp trần, hệ dầm trang trí hoặc các mảng ốp gỗ trên tường giúp giảm cảm giác khô cứng của kiến trúc. Trong khi đó, sofa bọc vải, rèm cửa mềm mại và thảm dệt tạo nên sự tương phản dễ chịu với các bề mặt cứng như kính, đá và kim loại.

Về màu sắc, những gam trung tính ấm như kem, be, nâu đất hay xám ấm có thể được sử dụng làm nền, kết hợp với xanh olive hoặc vàng đất ở một số chi tiết tạo điểm nhấn. Cách phối màu có chọn lọc giúp không gian giữ được vẻ sang trọng mà vẫn gần gũi, tránh cảm giác lạnh lẽo thường gặp ở những căn phòng quá rộng.

Lựa chọn nội thất có quy mô tương xứng

Với căn nhà có trần cao, đồ nội thất cần đủ sức tạo điểm tựa thị giác nhưng không nên quá đồ sộ đến mức lấn át không gian. Một bộ sofa có chiều sâu phù hợp, bàn trà chắc chắn, kệ tivi dài hoặc hệ tủ sách được thiết kế theo chiều cao căn phòng có thể giúp bố cục trở nên cân đối hơn.

Những bức tranh khổ lớn hoặc bộ tranh được sắp xếp theo chiều dọc cũng là giải pháp hiệu quả để xử lý mảng tường cao. Thay vì treo nhiều tranh nhỏ rải rác, gia chủ nên lựa chọn một tác phẩm nổi bật hoặc một bố cục thống nhất để tạo điểm nhìn rõ ràng.

Rèm cửa kịch trần là chi tiết đáng cân nhắc, đặc biệt tại khu vực có cửa sổ lớn. Những nếp vải buông từ sát trần xuống sàn tạo cảm giác mềm mại, đồng thời giúp khung cửa hòa vào tổng thể kiến trúc. Chất liệu và màu rèm nên đồng điệu với sofa, thảm và các món đồ nội thất khác.

Bổ sung cây xanh và cải thiện chất lượng âm thanh

Không gian thông tầng thường dễ xuất hiện hiện tượng vang âm nếu có nhiều bề mặt cứng và ít vật liệu hấp thụ âm thanh. Tiếng nói chuyện, âm thanh từ tivi hay tiếng động trong sinh hoạt có thể trở nên rõ và kéo dài hơn, làm giảm cảm giác thư thái.

Để cải thiện, gia chủ có thể kết hợp thảm trải sàn, rèm vải, sofa bọc nệm và các phụ kiện dệt may. Với những căn nhà có độ vang lớn, việc bổ sung vật liệu tiêu âm chuyên dụng tại trần hoặc tường cũng nên được cân nhắc ngay từ giai đoạn thiết kế.

Cây xanh là một giải pháp khác giúp không gian bớt khô cứng. Những chậu cây dáng cao, tán lá đẹp đặt tại góc phòng hoặc gần khu vực chuyển tiếp có thể tạo điểm nhấn tự nhiên, đồng thời làm mềm các đường nét kiến trúc. Việc lựa chọn cây cần dựa trên điều kiện ánh sáng, diện tích và khả năng chăm sóc thực tế.

Thiết kế nhà trần cao không đơn thuần là tận dụng chiều cao để tạo vẻ bề thế, mà còn là nghệ thuật cân bằng tỷ lệ, ánh sáng và chất liệu. Khi mỗi chi tiết được lựa chọn có chủ đích, khoảng không rộng lớn sẽ không còn tạo cảm giác xa cách mà trở thành lợi thế giúp ngôi nhà thông thoáng, sang trọng và ấm áp hơn.