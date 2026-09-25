Bí quyết giúp Huy Phát 'giữ chân' đối tác B2B

Khởi đầu với quy mô nhỏ và thu gom lẻ tẻ như phần lớn các đơn vị cùng ngành,Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Huy Phát (Huy Phát) đã tạo ra bước ngoặt từ rất sớm. Thay vì cạnh tranh về giá ở phân khúc dân dụng, đội ngũ quyết định tập trung vào thị trường B2B (khách hàng doanh nghiệp, nhà máy, công trình) - một hướng đi khác biệt và ít ai theo đuổi vào thời điểm đó.

Huy Phát lựa chọn theo đuổi hướng đi B2B từ rất sớm, tạo nên điểm khác biệt với các đơn vị thu mua cùng ngành

Từ vài chuyến xe thuê ngoài, Huy Phát đã tự xây dựng đội xe cẩu và xe tải trọng lớn để chủ động vận chuyển. Đồng thời, doanh nghiệp đầu tư kho bãi trung tâm tại Hà Nội để tiếp nhận và phân loại phế liệu khối lượng lớn từ nhiều nhà xưởng cùng lúc. Sự đầu tư bài bản về hạ tầng đã giúp Huy Phát sở hữu mạng lưới khách hàng doanh nghiệp bền vững, từ các công trình xây dựng, nhà máy sản xuất đến kho xưởng cơ khí.

"Trong quá trình làm nghề, tôi nhận ra một điều: khách hàng doanh nghiệp không quay lại vì mình trả giá cao nhất trong một lần. Họ quay lại vì lần nào cân điện tử cũng ra đúng số, hóa đơn VAT lúc nào cũng có và xe luôn đến đúng ngày đã hẹn. Giá cao chỉ giữ chân khách một lần. Sự ổn định mới là yếu tố giữ chân khách hàng", ông Trần Văn Hằng - Giám đốc Huy Phát chia sẻ.

Từ vài chuyến xe thuê ngoài ban đầu, Huy Phát dần xây dựng đội xe chuyên dụng riêng gồm xe cẩu và xe tải trọng lớn, chủ động hoàn toàn khâu vận chuyển

Năng lực của Huy Phát được chứng minh qua các dự án thực tế. Điển hình là trường hợp một nhà xưởng cũ cần giải phóng mặt bằng gấp để bàn giao cho chủ đầu tư mới. Với khối lượng lên tới 120 tấn sắt vụn phải xử lý trong 3 ngày, Huy Phát đã lập tức huy động đội xe cẩu, xe tải trọng lớn và tổ chức chia ca làm việc liên tục. Kết quả, dự án hoàn thành đúng tiến độ và không phát sinh chi phí ngoài hợp đồng. Sự đầu tư về hạ tầng đã giúp Huy Phát có khả năng phản ứng nhanh, giải quyết hiệu quả các tình huống phát sinh ngoài kế hoạch của khách hàng.

Từ nền tảng hạ tầng và tệp khách hàng đã tích lũy, Huy Phát đặt mục tiêu mở rộng phạm vi phục vụ ra các khu công nghiệp trọng điểm tại miền Bắc, thay vì chỉ tập trung quanh Hà Nội. Đây là bước đi chiến lược của doanh nghiệp sau giai đoạn củng cố nội lực, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác thu mua phế liệu công nghiệp hàng đầu, có độ phủ rộng cho khối doanh nghiệp sản xuất tại khu vực phía Bắc trong thời gian tới.

Huy Phát là đơn vị thu mua phế liệu công nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội, phục vụ nhóm khách hàng B2B gồm công trình xây dựng, nhà máy sản xuất và kho xưởng cơ khí. Huy Phát sở hữu đội xe chuyên dụng (xe cẩu, xe tải trọng lớn) và hệ thống kho bãi trung tâm, đảm bảo năng lực tiếp nhận và xử lý khối lượng lớn trong thời gian ngắn. Hotline: 0966.496.999 Website: https://phelieuhuyphat.com/

(Nguồn: Huy Phát)