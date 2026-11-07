Bí quyết giữ bình tĩnh ở tốc độ 300 km/h của Fernando Alonso

Sau hơn hai thập kỷ thi đấu tại Giải vô địch đua xe Công thức 1 (F1), Fernando Alonso (sinh năm 1981) vẫn tiếp tục sự nghiệp ở tuổi 45. Tay đua từng hai lần vô địch thế giới còn có niềm yêu thích với những cuốn sách về võ sĩ đạo, lịch sử và chiến lược. Ông tìm thấy trong các tác phẩm này những bài học về tính kỷ luật, lòng can đảm và khả năng kiểm soát cảm xúc, giúp bản thân giữ bình tĩnh trước áp lực khi điều khiển xe đua ở tốc độ trên 300 km/h. Dưới đây là một số cuốn sách được Alonso yêu thích. Ảnh: Aston Martin F1.

Hagakure (tạm dịch: Ẩn dưới tán lá) ghi lại những lời dạy của Yamamoto Tsunetomo, một võ sĩ Nhật Bản sống vào thế kỷ XVII-XVIII. Tác phẩm tập trung vào tinh thần võ sĩ đạo, đề cao lòng trung thành, danh dự, tính kỷ luật và thái độ bình thản trước cái chết. Nội dung được trình bày qua những câu chuyện, lời khuyên và suy ngẫm về cách sống của samurai. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ Japan năm 2017, Fernando Alonso cho biết bắt đầu đọc sách về võ sĩ đạo từ năm 13-14 tuổi và vẫn thường đọc lại Hagakure. Ông áp dụng nhiều bài học từ tác phẩm để kiểm soát cảm xúc, duy trì sự tự tin và đối mặt với áp lực trên đường đua. Ảnh: Tuttle Publishing.

The Art of War (Binh pháp Tôn Tử) là tác phẩm quân sự cổ đại của Tôn Tử, nhà tư tưởng Trung Quốc, gồm 13 chương bàn về nghệ thuật chiến tranh. Cuốn sách đề cập đến cách xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ, tận dụng lợi thế và lựa chọn thời điểm hành động. Những nguyên tắc này về sau được ứng dụng rộng rãi trong kinh doanh, quản lý và thể thao. Năm 2012, Alonso nhắc đến Binh pháp Tôn Tử trong số những cuốn sách đồng hành cùng ông ở các chặng đua châu Á. Nội dung tác phẩm khá tương đồng với đua xe F1, khi chiến thắng phụ thuộc vào tốc độ, khả năng quan sát và chiến thuật. Ảnh: First News.

El puente de los asesinos (tạm dịch: Cây cầu của những kẻ ám sát) là tiểu thuyết lịch sử xuất bản năm 2011 của Arturo Pérez-Reverte, nhà văn và cựu phóng viên chiến trường người Tây Ban Nha. Tác phẩm thuộc loạt truyện Las aventuras del capitán Alatriste (tạm dịch: Những cuộc phiêu lưu của đại úy Alatriste), kể về một cựu binh Tây Ban Nha tham gia các nhiệm vụ nguy hiểm tại châu Âu thế kỷ XVII. Trong phần truyện này, nhân vật chính cùng những người đồng hành đến Venice (Italy) để thực hiện âm mưu chính trị, đối mặt với những cuộc truy đuổi và phản bội. Ảnh: Bookmaniacs.

Open: An Autobiography (tạm dịch: Tự truyện Andre Agassi), xuất bản năm 2009, kể về cuộc đời và sự nghiệp của Andre Agassi, cựu tay vợt số một thế giới người Mỹ. Cuốn sách tái hiện những năm tháng tập luyện khắc nghiệt dưới sự thúc ép của cha, áp lực thành tích, những thất bại và mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa Agassi với quần vợt. Tác phẩm cũng đề cập đến quá trình ông vượt qua khủng hoảng, tìm lại động lực và giành thêm những danh hiệu lớn. Alonso từng cho biết đây là cuốn sách ông sẽ lựa chọn nếu chỉ được đọc một tác phẩm duy nhất. Ảnh: @author.bibliophile.bites_.

The Book of Five Rings (Ngũ luân thư) là tác phẩm về chiến lược và kiếm thuật của Miyamoto Musashi, kiếm sĩ nổi tiếng Nhật Bản sống vào thế kỷ XVI-XVII. Sách được chia thành 5 phần tương ứng với Địa, Thủy, Hỏa, Phong và Không, trình bày những nguyên tắc về quan sát đối thủ, lựa chọn thời điểm tấn công, giữ bình tĩnh và thích nghi với hoàn cảnh. Tác phẩm còn nhấn mạnh tư duy chiến lược và khả năng làm chủ bản thân. Sau chặng Japanese Grand Prix năm 2012, Alonso từng trích dẫn một tư tưởng của Musashi về cách tấn công bất ngờ khi đối thủ tập trung vào hướng khác. Ảnh: Fahasa.