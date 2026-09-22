Bí quyết đơn giản chọn thịt tươi ngon bằng cảm quan

Nội dung 1. Chọn thịt bằng cách nhìn kỹ màu sắc miếng thịt 2. Trực tiếp kiểm tra độ đàn hồi bằng tay 3. Cảm nhận bằng khứu giác 4. Quan sát tình trạng vệ sinh quầy thịt

1. Chọn thịt bằng cách nhìn kỹ màu sắc miếng thịt

Màu sắc là yếu tố đầu tiên phản ánh độ tươi của miếng thịt. Mỗi loại thịt sẽ có một màu sắc riêng phản ánh độ tươi khi vừa mới mổ.

Thịt heo (lợn): Thịt tươi ngon sẽ có màu hồng nhạt đến đỏ hồng tự nhiên. Phần mỡ có màu trắng đục hoặc sáng ngà, không bị thâm hay có các vết xuất huyết.

Thịt bò: Nên chọn miếng thịt có màu đỏ tươi (đỏ thẫm nhẹ), phần mỡ màu vàng nhạt. Nếu thịt bò có màu đỏ sẫm, mỡ vàng đậm hoặc xuất hiện các đốm xanh tái thì đó là thịt đã để lâu.

Thịt gia cầm (gà, vịt): Da gà tươi có màu vàng nhạt, đều màu, không bị thâm tím hay có các nốt sần bất thường. Phần thịt bên trong có màu hồng tự nhiên.

Miếng thịt tươi ngon có màu sắc tự nhiên và độ đàn hồi tốt.

Lưu ý:Không chọn những miếng thịt có màu tái nhạt, chuyển sang xanh xám hoặc có các hạt nhỏ màu trắng như hạt gạo bám trong cơ thịt (dấu hiệu của thịt bị nhiễm sán).

2. Trực tiếp kiểm tra độ đàn hồi bằng tay

Sau khi quan sát, việc dùng ngón tay ấn nhẹ vào bề mặt miếng thịt sẽ cho chúng ta biết chính xác độ tươi và hàm lượng nước bên trong.

Độ đàn hồi tốt: Dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ vào phần thịt dày rồi thả ra. Nếu vết lõm nhanh chóng bật trở lại trạng thái ban đầu và không để lại dấu vết, đó là thịt còn tươi.

Độ ẩm bề mặt miếng thịt: Thịt tươi sẽ có bề mặt hơi khô ráo hoặc hơi ẩm nhẹ tự nhiên, không bị rỉ nước hay bết dính.

Dấu hiệu thịt ươn/thịt ôi: Nếu ấn vào thấy vết lõm giữ nguyên, thịt bị nhão, mềm nhũn hoặc khi chạm vào thấy có lớp nhớt dính tay, tuyệt đối không nên mua.

3. Cảm nhận bằng khứu giác

Mũi ngửi là "bộ lọc" nhạy bén giúp phát hiện thịt đã bắt đầu biến chất hay chưa dù thịt có thể đã được rửa sạch bề mặt.

Mùi đặc trưng của thịt tươi: Thịt mới sẽ có mùi tanh nhẹ tự nhiên của đạm động vật nhưng hoàn toàn không gây cảm giác khó chịu.

Mùi lạ bất thường: Nếu đứng gần quầy thịt mà có cảm nhận ngay lập tức với mùi hôi, mùi chua, mùi ôi thiu hoặc mùi hóa chất (như mùi thuốc tẩy, mùi kháng sinh), đó là dấu hiệu thịt đã phân hủy hoặc bị xử lý qua chất bảo quản.

4. Quan sát tình trạng vệ sinh quầy thịt

Hãy quan sát kỹ quầy bán thịt: dao thớt phải sạch sẽ, không bám cặn bẩn cũ; Thịt được đặt trên mặt bàn khô ráo, được kê cao, không đặt trực tiếp xuống đất hay nơi ẩm thấp. Khu vực xung quanh khô ráo, thoáng mát, không có nước đọng, không có mùi hôi lạ và không có côn trùng, ruồi nhặng vây quanh.

Lưu ý sơ chế, bảo quản thịt đúng cách sau khi mua về

Thịt tươi sống sau khi mua về cần được sơ chế và chế biến ngay. Nếu chưa ăn cần chia nhỏ thành từng phần vừa ăn và bọc kín trong hộp thủy tinh hoặc túi đựng thực phẩm chuyên dụng và bảo quản trong tủ lạnh.

Chỉ nên giữ thịt tươi tối đa 1 - 2 ngày trong ngăn mát. Xếp thịt ở ngăn thấp nhất để tránh dịch thịt rò rỉ, rơi xuống làm nhiễm chéo sang các thực phẩm ăn liền hay rau củ.

Nếu không có nhiều thời gian đi chợ hoặc có nhu cầu cần dự trữ thực phẩm, các bà nội trợ nên bảo quản đông lạnh thịt bằng cách: Rửa sạch thịt, dùng khăn giấy thấm khô, cho vào hộp có nắp đậy kín hoặc túi chuyên đựng thực phẩm, buộc chặt lại.

Ghi tên thực phẩm, ngày cấp đông rồi xếp gọn gàng từng loại vào tủ lạnh trữ đông. Khi dùng lấy ra và rã đông cách để đảm bảo an toàn, tránh vi khuẩn sinh sôi trong quá trình thay đổi nhiệt độ.