Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai siêu âm thai cho thai phụ.

Để hành trình làm mẹ thuận lợi, phụ nữ cần chuẩn bị chu đáo ngay từ trước khi mang thai. Chăm sóc tốt sức khỏe sinh sản trước, trong và sau thai kỳ giúp bảo đảm an toàn cho mẹ và bé, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Chủ động chuẩn bị trước khi mang thai

Một thai kỳ khỏe mạnh cần sự chuẩn bị chu đáo, kiến thức chăm sóc sức khỏe đúng đắn và sự phối hợp giữa gia đình với ngành y tế. Người phụ nữ cần được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng, tư vấn và hỗ trợ kịp thời từ trước khi mang thai đến khi sinh con, nuôi con nhỏ.

Đang có kế hoạch sinh con đầu lòng, chị Trần Thanh Huyền (ở phường Tân Triều) và chồng chủ động tìm hiểu kiến thức về sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng và những việc cần làm trước khi mang thai. Mới đây, chị đến cơ sở y tế tiêm một số loại vaccine như: sởi - quai bị - rubella, thủy đậu; đồng thời thăm khám và được bác sĩ khuyến cáo bổ sung axit folic.

"Sức khỏe tinh thần của phụ nữ sau sinh rất quan trọng. Những thay đổi về nội tiết, áp lực chăm sóc trẻ nhỏ, thiếu ngủ và sự thiếu chia sẻ từ gia đình có thể khiến người mẹ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, thậm chí trầm cảm sau sinh. Khi người mẹ có biểu hiện buồn bã kéo dài, mất ngủ, mất hứng thú, cảm giác tuyệt vọng hoặc có ý nghĩ làm hại bản thân, gia đình cần khẩn trương nhận diện, hỗ trợ và đưa sản phụ đến cơ sở y tế để được đánh giá, can thiệp kịp thời”.

Bác sĩ chuyên khoa II HOÀNG LÊ MINH TUẤN

“Con cái là chuyện hệ trọng cả đời nên hai bên gia đình chúng tôi đều rất quan tâm. Tôi muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất nên trước khi kết hôn, vợ chồng tôi đã đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Đến khi có kế hoạch sinh con, tôi đã thực hiện đúng như khuyến cáo của bác sĩ” - chị Huyền tâm sự.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Minh Thư (ở phường Tam Phước) vừa biết mình mang thai được 4 tuần. Đây là lần đầu làm mẹ nên chị chưa có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt băn khoăn về chế độ ăn uống, sinh hoạt, sử dụng thuốc và những điều cần tránh trong những tháng đầu thai kỳ.

“Tôi là công nhân, sợ công việc ngồi nhiều và tiếng ồn, mùi trong nhà máy ảnh hưởng đến thai nhi nên tôi thường xuyên tìm hiểu những thông tin để có một thai kỳ khỏe mạnh” - chị Thư bộc bạch.

Đồng hành để mẹ khỏe, trẻ an toàn

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Lê Minh Tuấn, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Để có thai kỳ khỏe mạnh, phụ nữ cần được chăm sóc liên tục từ trước khi mang thai đến khi sinh và sau sinh. Quản lý thai kỳ không đơn thuần là những lần khám thai mà là quá trình theo dõi, đánh giá và chăm sóc toàn diện sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Ở giai đoạn chuẩn bị mang thai, phụ nữ nên khám tiền thai sản, kiểm tra các bệnh lý có thể ảnh hưởng đến thai kỳ, được tư vấn tiêm chủng, dinh dưỡng và bổ sung vi chất phù hợp. Người mắc bệnh mạn tính như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tuyến giáp hoặc các bệnh lý khác cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá, kiểm soát bệnh trước khi mang thai. Không tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc điều trị khi có kế hoạch sinh con.

Trong thời gian thai kỳ, người mẹ cần khám định kỳ, chú ý các mốc sàng lọc ở 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Trong đó, siêu âm hình thái thai nhi, xét nghiệm sàng lọc trước sinh và theo dõi sức khỏe người mẹ có vai trò quan trọng.

Khi sinh, thai phụ nên lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện chuyên môn để được theo dõi chuyển dạ, xử trí kịp thời các tình huống bất thường, bảo đảm an toàn cho mẹ và bé. Việc lựa chọn sinh thường hay sinh mổ cần căn cứ vào chỉ định chuyên môn, không nên theo tâm lý hoặc quan niệm chủ quan.

Sau sinh, trong 24 giờ đầu, mẹ và trẻ cần được theo dõi sát để phát hiện sớm những bất thường. Trong 6 tuần đầu, người mẹ cần được nghỉ ngơi, dinh dưỡng đầy đủ, theo dõi quá trình hồi phục và tái khám theo hướng dẫn. Trẻ cần được chăm sóc thiết yếu, bú mẹ sớm và nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu nếu không có chống chỉ định.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Lê Minh Tuấn nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dân số. Đẩy mạnh truyền thông về sức khỏe sinh sản, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ khám tiền thai sản, quản lý thai kỳ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh sẽ góp phần giảm nguy cơ tai biến sản khoa, hạn chế dị tật bẩm sinh, nâng cao sức khỏe thế hệ tương lai.