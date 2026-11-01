Bí quyết chong đèn xuyên đêm để hoa cúc Nghĩa Hiệp nở đúng dịp Tết

Nhìn từ trên cao, những cánh đồng hoa Nghĩa Hiệp rực sáng xuyên đêm, tạo nên khung cảnh lung linh giữa vùng trồng hoa ven sông Vệ

Chong đèn xuyên đêm, chủ động thời điểm hoa nở

Khi màn đêm buông xuống, những cánh đồng hoa cúc ở làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, Quảng Ngãi) lại bừng sáng bởi hàng nghìn bóng điện. Trong ánh đèn, người dân vẫn miệt mài chăm sóc, theo dõi từng luống hoa, điều chỉnh thời gian chiếu sáng để cây sinh trưởng đúng chu kỳ, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo kinh nghiệm của người trồng hoa Nghĩa Hiệp, sau khi xuống giống khoảng 3 - 5 ngày, khi cây con đã bén rễ, các nhà vườn bắt đầu chong đèn. Đây là kỹ thuật quan trọng nhằm kéo dài thời gian sinh trưởng, giúp cây phát triển thân, lá, hạn chế hình thành nụ sớm.

Qua đó, người trồng có thể chủ động điều tiết thời điểm ra hoa, bảo đảm cúc nở đúng dịp Tết.

Hệ thống đèn được bật từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, kết hợp rơ-le tự động nhằm bảo đảm thời gian chiếu sáng cho cây

Năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Đông (45 tuổi) xuống giống 800 chậu cúc để cung ứng thị trường Tết. Để chăm sóc vườn hoa, ông đầu tư khoảng 4 triệu đồng lắp đặt hệ thống 60 bóng điện, kết hợp rơ-le tự động bật, tắt theo khung giờ.

Mỗi ngày, hệ thống chiếu sáng hoạt động từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Riêng tiền điện phục vụ chong đèn, gia đình ông Đông tốn khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng.

Ông Đông cho biết, việc chong đèn được thực hiện từ khoảng tháng 8 âm lịch và dự kiến kéo dài đến giữa tháng 11 âm lịch. Khi cây đạt chiều cao khoảng 70 - 80cm, nhà vườn sẽ ngừng chiếu sáng để kích thích cây chuyển sang giai đoạn phân hóa mầm hoa, hình thành nụ và phát triển bông.

“Trồng hoa Tết phải tính toán thời gian rất kỹ. Nếu hoa ra nụ sớm hoặc nở không đúng dịp thì giá trị thương phẩm sẽ giảm. Vì vậy, người trồng phải theo dõi sát quá trình sinh trưởng để điều chỉnh ánh sáng, nước tưới và phân bón phù hợp”, ông Đông chia sẻ.

Không chỉ phụ thuộc vào hệ thống chiếu sáng, quá trình chăm sóc hoa còn đòi hỏi sự kiên trì của người trồng. Từ tưới nước, bón phân, tỉa cành, tạo tán đến theo dõi sâu bệnh, mỗi công đoạn đều ảnh hưởng đến chất lượng chậu hoa khi xuất bán.

Khoảng đầu tháng 12 âm lịch, các nhà vườn bước vào công đoạn lặt nụ, lựa chọn và giữ lại những nụ hoa đạt yêu cầu để cây tập trung dinh dưỡng nuôi bông. Đây cũng là thời điểm thương lái bắt đầu đến tận vườn khảo sát, lựa chọn và đặt cọc. Vì vậy, chất lượng hoa, dáng cây, độ đồng đều và thời điểm nở là những yếu tố quyết định khả năng tiêu thụ và giá bán.

Với người trồng hoa Nghĩa Hiệp, vụ hoa Tết không đơn thuần là một mùa sản xuất nông nghiệp mà còn là nguồn thu nhập quan trọng nhất trong năm. Bởi vậy, từ khi xuống giống đến lúc xuất vườn, mỗi chậu cúc đều được chăm chút bằng nhiều tháng lao động và kinh nghiệm tích lũy.

Giữ thương hiệu làng hoa, mở rộng đầu ra thị trường

Xã Vệ Giang từ lâu được biết đến là một trong những vùng trồng hoa cúc Tết lớn của miền Trung. Những cánh đồng hoa chủ yếu nằm dọc sông Vệ, hình thành vùng sản xuất tập trung, cung ứng hàng trăm nghìn chậu hoa mỗi dịp Tết cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Khi cây cúc đạt chiều cao khoảng 70 - 80cm, người trồng sẽ ngừng chong đèn để kích thích hình thành nụ

Tháng 1.2023, nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp” được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận cho nhóm sản phẩm gồm hoa hồng, hoa cúc và hoa dạ yến thảo. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định danh tiếng và nâng cao giá trị sản phẩm hoa của địa phương.

Theo lãnh đạo xã Vệ Giang, trước đây người dân duy trì sản xuất hàng trăm nghìn chậu hoa cúc mỗi năm. Hiện vùng trồng hoa cúc phục vụ thị trường Tết có diện tích khoảng 30ha. Nghề trồng hoa đã trở thành sinh kế quan trọng, tạo nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân và góp phần hình thành nét đặc trưng trong phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.

Để ổn định đầu ra, bên cạnh mạng lưới thương lái truyền thống, người trồng hoa còn liên kết với các hợp tác xã hoa trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp cũ, từng bước mở rộng kênh tiêu thụ, hạn chế tình trạng phụ thuộc vào một số đầu mối thu mua.

Tuy nhiên, sản xuất hoa Tết vẫn đối mặt với không ít thách thức, nhất là diễn biến thời tiết thất thường, chi phí vật tư, phân bón và tiền điện tăng giảm khó lường. Chỉ cần thời tiết thay đổi hoặc khâu điều tiết sinh trưởng không phù hợp, hoa có thể nở sớm hoặc muộn, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thương phẩm.

Vùng trồng hoa cúc khoảng 30ha ở xã Vệ Giang là nguồn cung hoa Tết quan trọng, góp phần tạo sinh kế và thu nhập cho người dân địa phương

Việc duy trì kỹ thuật chong đèn, chủ động lịch thời vụ và tăng cường liên kết tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả sản xuất. Đây cũng là hướng đi để làng hoa Nghĩa Hiệp tiếp tục giữ vững thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển nghề trồng hoa theo hướng ổn định, bền vững.

Những ánh đèn vẫn sáng suốt đêm trên cánh đồng hoa Nghĩa Hiệp. Mỗi bóng điện không chỉ giúp người trồng điều tiết sinh trưởng của cây mà còn thắp lên kỳ vọng về một mùa hoa thắng lợi, mang đến nguồn thu nhập và sắc xuân cho nhiều gia đình.