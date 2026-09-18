Bí quyết chế biến ức gà thành món ăn giúp tăng cơ, giảm mỡ, không béo

Ăn ức gà có giảm cân không?

Ức gà hay còn gọi là lườn gà, có độ trắng ngà và khá chắc thịt. Nhiều người băn khoăn không biết ăn ức gà có giúp giảm cân không? Câu trả lời là có, bởi một số nguyên do dưới đây:

Thông tin trên cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, ức gà có chứa lượng protein vô cùng dồi dào, cụ thể trong 100g thịt lườn gà cung cấp tới 21,02g protein. Hơn nữa, phần thịt ức cũng chứa rất ít chất béo và không có carbohydrate. Nhờ hàm lượng protein giàu, việc ăn ức gà thường xuyên đã được chứng minh giúp cơ thể nhanh no và hạn chế cơn thèm ăn trong ngày, đặc biệt vào ban đêm. Lượng calo trong ức gà cũng chiếm rất ít, chỉ khoảng 165kcal/ 100g thịt.

Nhìn chung, đây là con số calo rất nhỏ so với lượng trung bình mà cơ thể cần nạp vào mỗi ngày (nam giới là 2000 calo và nữ giới là 1500 calo). Khi tiêu thụ ức gà hợp lý kết hợp với chế độ tập luyện thể dục khoa học sẽ giúp nâng cao hiệu quả giảm cân lên gấp bội.

Một số cách chế biến ức gà thơm ngon, giảm cân

Ức gà nướng muối tiêu

Ức gà nướng kết hợp với muối tiêu là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người chưa biết nên áp dụng công thức giảm cân nào. Cách làm món ức gà nướng muối tiêu cũng rất dễ thực hiện:

Thịt lườn gà sau khi ướp nên bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Bọc ức gà đã ướp vào giấy bạc, sau đó nướng trong lò hoặc nồi chiên không dầu.

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 200g ức gà cùng một số nguyên liệu khác, bao gồm rượu trắng, hạt nêm, tiêu và tỏi.

Sau khi sơ chế sạch ức gà, để nguyên miếng vừa ăn và khứa thành đường chéo trên thân thịt, giúp các gia vị ngấm đều hơn.

Thịt lườn gà sau khi ướp nên bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Sau đó bạn bọc ức gà đã ướp vào giấy bạc, rồi mang đi nướng trong lò hoặc nồi chiên không dầu.

Trước khi nướng, bạn có thể bỏ gừng, hành lá, tỏi ra khỏi miếng thịt rồi xếp đều vào khay nướng.

Làm nóng lò nướng/nồi chiên ở nhiệt độ khoảng 180 độ C rồi cho thịt ức gà vào nướng 10 phút, lấy ra lật mặt thịt lại và nướng thêm khoảng 10 phút nữa cho chín vàng đều 2 mặt là xong.

Salad ức gà

Theo VTC News, salad ức gà rất dễ ăn, phần nước sốt chuẩn vị cũng như việc ăn kèm nhiều rau củ quả sẽ khiến ức gà không hề bị khô mà lại rất vừa miệng. Món salad này cung cấp đầy đủ cho bạn từ chất xơ đến chất đạm, các vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Cách làm: Luộc ức gà cho chín, sau đó xé nhỏ vừa ăn. Salad rau củ bạn thoải mái chọn những loại mà mình yêu thích như: cà chua bi, xà lách, dưa chuột, rau mùi, hành tây, trứng gà luộc, rau bắp cải…

Các loại rau bạn rửa sạch. Sau đó cà chua bi thì nên bổ đôi, salad cắt khúc, rau bắp cải thái sợi…

Trộn hết những nguyên liệu trên lại, thêm dầu oliu, dầu giấm hoặc muối, hay nước sốt mè rang phù hợp với khẩu vị cá nhân.

Ức gà nướng mật ong

Nguyên liệu: 1 miếng ức gà. 2 muỗng canh mật ong. 1 muỗng canh xì dầu. Một chút bột tỏi và ớt bột.

Cách làm: Trộn mật ong, xì dầu, bột tỏi và ớt bột thành hỗn hợp sốt. Ướp ức gà với sốt trong ít nhất 20 phút.

Nướng trong lò ở nhiệt độ 180°C khoảng 20 phút, trở mặt giữa chừng để gà chín đều và thơm ngon.

Salad ức gà sữa chua

Nguyên liệu: 1 miếng ức gà, nướng hoặc luộc. 1 hộp sữa chua không đường. Rau xanh, cà chua bi, dưa chuột. Một ít chanh, muối, tiêu.

Với món salad ức gà thơm ngon này, bạn không chỉ cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất cần thiết mà còn tạo ra những bữa ăn thanh mát, nhẹ nhàng mà không chán.

Cách làm: Cắt ức gà thành lát mỏng. Trộn sữa chua với nước cốt chanh, muối, tiêu để làm sốt. Cho rau xanh, cà chua, dưa chuột và ức gà vào tô, rưới sốt lên và trộn đều.

Bắp cải cuộn ức gà hấp

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, thịt gà góp mặt rất nhiều trong các thực đơn khuyên dùng của người giảm cân, từ ức luộc cho đến các món mặn khác, trong đó món không dễ bỏ qua là bắp cải cuộn ức gà hấp.

Nguyên liệu: 50g ức gà, 100g cải bắp, 5g nấm hương, 20g cà rốt, 20g hành tây.

Cách làm: Ức gà băm nhỏ, nấm ngâm nước ấm cắt chân rửa sạch rồi băm nhỏ cùng cà rốt, hành tây. Nêm gia vị và tiêu ướp tất cả nguyên liệu trong 10-15 phút.

Cải bắp lấy phần lá mềm rửa sạch. Chần sơ hành và cải vào nước sôi cho mềm dễ cuốn. Cuốn phần nhân vào trong lá cải rồi cố định lại bằng hành lá. Đem hấp cách thủy 15 phút là được.