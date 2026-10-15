Bị phạt vì 'tối kiến' né nợ
Vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến nhưng không trả nợ đúng hạn nên ông N.V.B (trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) liên tục bị bên cho vay gọi điện thoại giục nợ.
Để “né”, ông B. chuyển tiếp các cuộc gọi này đến số điện thoại đường dây nóng của trực ban Công an xã Bình Sơn. Hành vi trên của ông N.V.B đã gây nhiễu loạn hệ thống liên lạc của Công an xã Bình Sơn, ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của người dân cũng như việc điều hành, xử lý các tình huống khẩn cấp của lực lượng Công an cơ sở.
Ngày 14-10, Công an xã Bình Sơn cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.B theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bi-phat-vi-toi-kien-ne-no-post359459.html