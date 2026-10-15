Bị phạt vì 'tối kiến' né nợ

Lực lượng Công an làm việc với N.V.B.

Để “né”, ông B. chuyển tiếp các cuộc gọi này đến số điện thoại đường dây nóng của trực ban Công an xã Bình Sơn. Hành vi trên của ông N.V.B đã gây nhiễu loạn hệ thống liên lạc của Công an xã Bình Sơn, ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của người dân cũng như việc điều hành, xử lý các tình huống khẩn cấp của lực lượng Công an cơ sở.

Ngày 14-10, Công an xã Bình Sơn cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.B theo quy định của pháp luật.