Bị phạt vì 'râu nọ cắm cằm kia'

Cơ quan Công an làm việc với ông G.

Trước đó, Công an TP Huế phát hiện trang Facebook “Huế tin tức 24h” đăng tải bài viết trong các hội, nhóm trên địa bàn với nội dung: “Nóng nhất lúc này 2 thanh niên cố thủ trên mái nhà. xuhuong - tại phường Dương Nỗ”, kèm đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông cầm kiếm, chống đối lực lượng chức năng và cố thủ trên tầng 2 một ngôi nhà. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đoạn video trên ghi lại vụ việc lực lượng chức năng truy bắt hai đối tượng tại xã Hà Long (tỉnh Thanh Hóa), không phải tại TP Huế. Làm việc với cơ quan Công an, ông G. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết sai sự thật và cam kết không tái phạm.