Bị phạt vì mua bán trái phép 35 cá thể chim

Ngày 26/10, UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông H.V.B (trú phường Tây Nha Trang) về hành vi buôn bán động vật rừng trái phép.

Trước đó, ngày 19/10, tại tổ dân phố Bình Tân, phường Nam Nha Trang, lực lượng chức năng phát hiện ông B. đang buôn bán 35 cá thể chim trái phép. Số chim này gồm 20 cá thể chim cu cườm, 8 cá thể chim chào mào và 7 cá thể chim hút mật.

Ông H.V.B ký biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang phối hợp với lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh làm việc với người vi phạm, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, UBND phường Nam Nha Trang quyết định xử phạt ông H.V.B. số tiền 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật và công cụ vi phạm.

Chiều 26/10, các lực lượng chức năng tổ chức thả toàn bộ số chim bị thu giữ về môi trường tự nhiên tại khu vực đèo Cù Hin, thuộc tổ dân phố Phước Hạ, phường Nam Nha Trang.