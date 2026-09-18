Bị phạt vì làm lộ thông tin cá nhân người khác
Do cần tìm một người giải quyết công việc cá nhân, N.T.M.T (1995, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm người.
Kèm đó, T. đăng hình ảnh Căn cước điện tử của người cần tìm kiếm, làm lộ các thông tin cá nhân, như: họ tên, ngày sinh, số Căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp. Khi được cơ quan Công an mới làm việc, N.T.M.T thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức việc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý là trái quy định của pháp luật và cam kết không tái phạm. Ngày 17-9, Công an phường Thành Sen cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 20 triệu đồng đối với N.T.M.T về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bi-phat-vi-lam-lo-thong-tin-ca-nhan-nguoi-khac-post358116.html