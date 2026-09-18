Bị phạt vì làm lộ thông tin cá nhân người khác

Cơ quan Công an làm việc với bà T.

Kèm đó, T. đăng hình ảnh Căn cước điện tử của người cần tìm kiếm, làm lộ các thông tin cá nhân, như: họ tên, ngày sinh, số Căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp. Khi được cơ quan Công an mới làm việc, N.T.M.T thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức việc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý là trái quy định của pháp luật và cam kết không tái phạm. Ngày 17-9, Công an phường Thành Sen cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 20 triệu đồng đối với N.T.M.T về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý.