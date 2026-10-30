Bị phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật
Ngày 29-10, Công an xã Ia Hrung cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với N.V.H. (1974, trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) về hành vi: “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Hrung phát hiện N.V.H. có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin nên mời đến trụ sở để xác minh, làm rõ.
Tại cơ quan Công an, sau khi được tuyên truyền các quy định pháp luật, N.V.H. đã nhận thức được hành vi vi phạm nên tự giác gỡ bỏ các bài viết vi phạm trên trang Facebook cá nhân, cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật và không tái phạm.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bi-phat-vi-dang-tai-thong-tin-sai-su-that-post360223.html