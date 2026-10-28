Bị phạt vì bêu rếu người khác trên mạng

Cán bộ Công an xã Lộc Hà làm việc với bà N.T.L.

Qua xác minh, Công an xã Lộc Hà xác định chủ tài khoản Facebook “N.L” là chị N.T.L (1972, cùng trú xã Lộc Hà) nên mời làm việc. Tại cơ quan Công an, chị N.T.L đã thừa nhận hành vi vi phạm. Ngày 27-10, Công an xã Lộc Hà cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.L số tiền 12,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu gỡ bỏ video vi phạm và cam kết không tái phạm. Cơ quan Công an khuyến cáo, mỗi người cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.