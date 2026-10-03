Bị phạt nồng độ cồn, người đàn ông 'nổi điên' chửi bới rồi tấn công Công an ở Đồng Nai.

Ngày 2/10/, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thanh Quang (sinh năm 1978, trú tại thôn Kim Phát, xã Dray Bhang, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

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