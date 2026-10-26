Bị phạt hơn 11 triệu đồng vì vào lớp hành hung cô giáo

Nhà trường có buổi làm việc với các giáo viên chứng kiến vụ việc. (Ảnh đăng trên mạng xã hội).

Ngày 26/10, Công an xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.M (ngụ xã Năm Căn) số tiền 11.250.000 đồng.

Bà M. trước đó có hành vi vào lớp học của cháu nội đánh cô giáo tại Trường mầm non Năm Căn.

Cụ thể, bà M. bị xử phạt về hành vi: Gây mất an ninh trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan, tổ chức; Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, sáng 1/10, bà M. đến Trường mầm non Năm Căn, đi vào lớp học của cháu nội. Khi gặp giáo viên phụ trách lớp, bà M. liền đánh, chửi, xé đồ... Sự việc được mọi người can ngăn. Hành vi của bà M. khiến nữ giáo viên bị thương tích và rách áo.

Theo đơn tường trình của giáo viên, vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, trước mặt trẻ em và có nhiều người chứng kiến.

Nữ giáo viên cho rằng hành vi của bà M. ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sức khỏe và uy tín của mình; đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh giáo viên trước trẻ em và uy tín ngành Giáo dục. Bà M. có hành vi thiếu chuẩn mực với giáo viên vì cho rằng giáo viên này đánh cháu nội mình nhưng không có chứng cứ.

Công an xã Năm Căn đã mời các bên liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc đánh cô giáo trước khi ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà M.