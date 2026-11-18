Sáng 18/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo. (Ảnh: Media Quốc hội).

Tại phiên họp, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình thấu đáo, đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Thứ nhất, đã rà soát quy định ngay tại dự thảo Luật mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực. Chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong một số lĩnh vực để phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm và cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Đồng thời, bỏ quy định về mức phạt tiền cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức phạt chung được áp dụng đối với địa bàn thuộc các thành phố. Lý do là Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị đã có các quy định giao cho Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức phạt tiền vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố cao hơn không quá hai lần mức phạt tiền chung.

Thứ hai, đã rà soát, bổ sung biện pháp "thực hiện công việc phục vụ cộng đồng" là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế.

Thứ ba, bỏ quy định về bố trí từ các khoản tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính sau khi nộp ngân sách Nhà nước để hỗ trợ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại dự thảo Luật.

Thứ tư, dự thảo Luật đã chỉnh lý không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp đảm bảo thi hành quyết định cưỡng chế, được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xem xét thấy cần thiết phải ngăn chặn ngay việc người đó trốn để thống nhất với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ năm, đã chỉnh lý không coi các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông hạ tầng số là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự thủ tục, phạm vi áp dụng các biện pháp này để đảm bảo quyền con người, quyền công dân và tránh bị lạm dụng...

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo. (Ảnh: Media Quốc hội).

Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ, về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với các quy định về việc xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như đã thể hiện tại Điều 6 dự thảo Luật.

Có ý kiến cho rằng, việc xác định thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về môi trường biển và hải đảo là 2 năm trong khi thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường lại được xác định là 3 năm là chưa bảo đảm tính đồng bộ vì đây là các lĩnh vực có sự tương đồng nhất định.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị tiếp tục cân nhắc, chỉnh lý quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hàng hải, giao thông đường thủy nội địa từ 2 năm như tại dự thảo Luật xuống còn 1 năm vì các vi phạm trong lĩnh vực này thường không quá phức tạp và các cơ quan chức năng trong thời gian qua đã được đầu tư, bố trí các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận. (Ảnh: Media Quốc hội).

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Thường vụ cơ bản tán thành với đại đa số các nội dung trong dự thảo Luật đã được các cơ quan thống nhất tiếp thu, chỉnh lý.

Về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện nội dung về thời hiệu xử lý về môi trường biển và môi trường nói chung (điểm a, điểm b khoản 1 Điều 6) xuống còn 2 năm. Cùng với đó, chỉnh lý thời hiệu vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ từ 2 năm như tại dự thảo Luật xuống 1 năm.

Đối với Điều 24 dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, không có quy định về xử phạt tiền đối với cộng đồng dân cư và Ban quản trị nhà chung cư. Đồng thời, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng Điều 25 dự thảo Luật, thiết kế các nhóm lĩnh vực một cách hợp lý để làm cơ sở xác định mức tiền phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm hành chính phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ở tầm khái quát, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp, rà soát, đối chiếu dự thảo Luật với các dự thảo cùng trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ hai bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đặc biệt là dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).