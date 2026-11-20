Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều 20/11, Quốc hội thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) với 460/464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Quang cảnh phiên họp chiều 20/11.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, bổ sung vào dự thảo Luật biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng”.

“Là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế, bảo đảm phù hợp với Công ước về lao động cưỡng bức năm 1930 mà Việt Nam là thành viên”, Bộ trưởng nói.

Luật quy định thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 5 ngày trong 1 tuần. Tổng thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 40 giờ. Ngay sau khi người vi phạm thực hiện xong công việc phục vụ cộng đồng, cơ quan tổ chức thi hành biện pháp này có xác nhận về việc thi hành xong biện pháp.

Trong thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, nếu cá nhân vi phạm không thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thì người có thẩm quyền có thể xem xét quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp này để áp dụng hình thức phạt tiền.

Luật cũng quy định những trường hợp không áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, gồm: phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; người từ đủ 70 tuổi trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo; người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.

Mức phạt tối đa 3 tỷ đồng đối với tổ chức

Bên cạnh quy định về lao động công ích, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) còn điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến mức xử phạt, thời hiệu xử phạt và các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, dự thảo Luật quy định thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức chỉ trong một số lĩnh vực.

Quy định này nhằm phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm, đồng thời đáp ứng yêu cầu về thời gian xác minh, phân tích, kiểm định, giám định.

Dự thảo Luật cũng bỏ quy định về mức phạt tiền cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung được áp dụng đối với địa bàn thuộc các thành phố (Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị đã có quy định giao HĐND thành phố quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung).

“Giảm thời hiệu xử phạt trong một số lĩnh vực như bảo vệ môi trường; trật tự, an toàn giao thông đường bộ; giao thông đường thủy nội địa; hàng hải”, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ.

Dự thảo Luật chỉnh lý theo hướng không coi đây là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế.

Biện pháp này được áp dụng đối với người đang bị cưỡng chế hoặc người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn để thống nhất với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tương tự, các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông và hạ tầng số không được xác định là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Luật đồng thời bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự, thủ tục và phạm vi áp dụng các biện pháp này nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân.