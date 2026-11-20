Chiều 20-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: media.quochoi.vn

Luật cho phép cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xác minh, tổ chức giải trình trực tuyến, ra quyết định, gửi quyết định và cưỡng chế thi hành trên môi trường điện tử. Biên bản, quyết định điện tử có giá trị pháp lý như văn bản giấy. Luật cho phép thực hiện tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trực tiếp trên môi trường điện tử và cập nhật trạng thái ngay trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử. Hồ sơ xử phạt đã lưu trữ trên môi trường điện tử thì không phải lưu trữ bản giấy.

Luật bổ sung nhiều chế tài, biện pháp ngăn chặn và xử lý mới. Trong đó áp dụng công việc phục vụ cộng đồng thay thế phạt tiền, đây là quy định hoàn toàn mới mang tính nhân văn. Cụ thể, cá nhân bị phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, nếu nhận lỗi và tự nguyện đề nghị, có thể xin làm công việc phục vụ cộng đồng (tối đa 4 giờ/ngày, không quá 5 ngày/tuần, tổng thời gian không quá 40 giờ) thay vì nộp tiền.

Luật bổ sung biện pháp ngăn chặn mới là yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, hạ tầng số hoặc chặn truy cập đối với vi phạm trên môi trường điện tử; đồng thời luật hóa quy định yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt, đình chỉ.

Luật hóa quy trình đề nghị tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện hoặc tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện khi người vi phạm quá hạn giải quyết hoặc chây ì nộp phạt.

Luật nâng trần phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lên đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức (thay vì mức 1 tỷ đồng và 2 tỷ đồng như luật hiện hành).

Không xử phạt vi phạm hành chính đối với rủi ro phát sinh trong nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ hoặc thực hiện giải pháp đổi mới sáng tạo trong thực thi công vụ. Đồng thời bổ sung tình tiết giảm nhẹ khi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung...

Luật chuyển thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa đi cai nghiện bắt buộc từ Tòa án nhân dân sang cho Chủ tịch UBND cấp xã. Tòa án nhân dân khu vực chỉ còn thẩm quyền quyết định đối với biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (cho người chưa thành niên).