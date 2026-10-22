Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng ảnh người khác lên Facebook để đòi nợ

Trước đó, Công an xã Đak Nhau tiếp nhận đơn tố giác của bà N.H.P về việc bà N.K.A đăng tải hình ảnh vợ chồng bà P lên trang facebook cá nhân nhằm nhắc nhở việc trả nợ, khi chưa được sự đồng ý của những người trong ảnh.

Bà N.K.A bị Công an địa phương mời lên làm việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đak Nhau đã tiến hành xác minh, đồng thời mời những người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan Công an, bà N.K.A thừa nhận đã đăng tải hình ảnh vợ chồng bà P. lên facebook cá nhân với mục đích đòi nợ.

Công an xã Đak Nhau xác định, hành vi của bà N.K.A vi phạm quy định liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của cá nhân và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng.