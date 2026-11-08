Bị phạt 25 triệu đồng vì điều khiển flycam trái phép

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý một trường hợp du khách nước ngoài sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) trái phép tại khu vực cấm bay trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu thiết bị bay không người lái

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 27 phút ngày 16.10, lực lượng chức năng phát hiện một du khách quốc tịch Trung Quốc điều khiển flycam tại khu vực tổ dân phố Nại Hưng 8, đường Lê Văn Duyệt, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Đây là khu vực thuộc phạm vi cấm bay, trong khi người điều khiển chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động bay.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Sơn Trà và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Kết quả, du khách vi phạm bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu thiết bị bay không người lái.

Được biết, việc phát hiện và xử lý vi phạm nằm trong kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng về tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ từ thiết bị bay không người lái (UAV) và các thiết bị, vật thể bay khác có khả năng đe dọa an ninh, an toàn hàng không.

Thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái trái quy định.

Qua vụ việc, Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách trong và ngoài nước cùng các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng flycam, phương tiện bay siêu nhẹ cần chủ động tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Đặc biệt, cần kiểm tra kỹ thông tin về khu vực cấm bay, hạn chế bay, đồng thời thực hiện đầy đủ thủ tục và điều kiện cấp phép trước khi tổ chức hoạt động bay.

Các hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn vùng trời, an toàn hàng không và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.