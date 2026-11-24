Trước đó, ngày 23-11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip được ghi từ xe ô tô con di chuyển trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Le. Khi phát hiện 1 xe máy có 2 người đàn ông không đội mũ sang đường, xe ô tô đã bóp còi và giảm tốc độ.

Ông C. đã chặn xe ô tô rồi chửi bới, hành hung tài xế. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, 2 người đàn ông buông lời chửi bới và chặn xe để nói chuyện phải quấy. Tài xế ô tô dừng xe bước xuống xin lỗi thì bị 1 người đàn ông đi xe máy dùng tay đấm vào vùng ngực.

Nắm thông tin về sự việc trên, Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp cùng Công an xã Ia Le nhanh chóng xác minh, mời những người có liên quan đến làm việc. Qua đó, lực lượng Công an xác định người điều khiển xe máy là ông B.M.C. (SN 1974) và người ngồi sau là T.Q. (SN 1997) cùng trú tại xã Ia Le.

Ông C. chính là người đã chửi bới rồi đánh tài xế ô tô. Bản thân ông C. không có giấy phép lái xe, song vẫn mượn chiếc xe máy trên của bà L.T.H.H. (trú tại TP. Hồ Chí Minh) để sử dụng.

Ông C. (phải) không có giấy phép lái xe song vẫn mượn xe người khác sử dụng. Ảnh: ĐVCC

Dựa trên những hồ sơ thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử phạt các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện với tổng mức phạt là 13 triệu đồng.

Theo lực lượng Công an, đây là bài học đắt giá cho các trường hợp không chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời có hành vi ứng xử côn đồ khi tham gia giao thông.