Bị phạt 1,5 triệu đồng vì vứt rác không đúng nơi quy định

Hình ảnh được camera giám sát ghi lại - Ảnh: S.Q

Theo thông tin, qua rà soát hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại khu đô thị Nam Hùng Vương, lực lượng chức năng phát hiện anh N.V.H. trú tại thôn Hòa Bình, xã Quảng Trạch có hành vi vứt rác không đúng nơi quy định và đã tiến hành xác minh, mời anh H. đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ba Đồn làm việc. Tại đây, anh H. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 25/9, UBND phường Ba Đồn đã ban hành quyết định xử phạt anh N.V.H. số tiền 1,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.V.H - Ảnh: S.Q

Theo UBND phường Ba Đồn, việc sử dụng hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

UBND phường Ba Đồn đề nghị người dân vứt rác đúng nơi, đúng thời gian quy định; không vứt rác tại đường giao thông, khu vực công cộng, khu đất trống và hệ thống thoát nước, góp phần giữ gìn vệ sinh, mỹ quan đô thị.