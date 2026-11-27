Ngày 19/11, Alexandra “Lexi” Thomas bị bắt tại bang Maryland với hai cáo buộc trộm cắp. Trong phiên trình diện trước tòa hôm 23/11, công tố viên cho rằng Lexi đã dựng lên câu chuyện mắc ung thư kéo dài hơn một thập kỷ nhằm kêu gọi quyên góp. Số tiền khoảng 200.000 USD được cho là dùng để chi trả điều trị nhưng thực tế bị sử dụng vào mua quần áo, du lịch và giải trí.

Nhà chức trách đã làm việc với 22 người được cho là nạn nhân, những người tin Lexi chống chọi với ung thư suốt nhiều năm. Cuộc điều tra hiện vẫn tiếp diễn.

Theo hồ sơ tòa án, Lexi quen Gavin Hannan vào năm 2017 và nói với anh rằng mình đã điều trị ung thư được 5 năm. Cô kể bản thân là người duy nhất sống sót trong một thử nghiệm lâm sàng có 23 bệnh nhân. Sau khi hồi phục, cô được cho là mắc thêm u lympho không Hodgkin do tác dụng phụ của phương pháp chữa ung thư máu trước đó.4

Lexi Thomas và chồng Gavin Hannan. Ảnh: Baltimore Banner

Lexi còn tuyên bố có khoảng 80 bác sĩ theo dõi sức khỏe, trong đó có chuyên gia y tế Anthony Fauci. Hai người kết hôn tháng 12/2019. Trong thời gian chung sống, Lexi thường vắng nhà nhiều lần mỗi tháng, mỗi đợt khoảng 3–4 ngày, với lý do tham gia thử nghiệm lâm sàng. Cô giải thích người thân không được đi cùng và chồng chỉ có thể liên lạc thông qua đội ngũ y tế.

Năm 2020, em gái Lexi là Sabrina bắt đầu nghi ngờ chẩn đoán ung thư của chị. Gavin sau đó gửi email khẳng định đã liên hệ bác sĩ để xác minh. Tuy nhiên, điều tra cho thấy chính Lexi sử dụng tài khoản của chồng để viết email này. Công tố viên còn cáo buộc cô tạo địa chỉ email giả, mạo danh một chuyên gia ung thư nổi tiếng để trao đổi với bạn bè và gia đình.

Đến tháng 8/2025, Gavin bắt đầu nghi ngờ vợ bịa chuyện bệnh tật. Tháng 10/2026, anh nộp đơn yêu cầu hủy hôn, khẳng định trong hồ sơ tòa án rằng Lexi chưa từng mắc ung thư.

Lexi Thomas. Ảnh: GoFundMe

Trong nhiều năm, Lexi tổ chức các sự kiện gây quỹ, hoạt động bán hàng để kêu gọi tiền điều trị. Đơn yêu cầu hủy hôn của Gavin cho biết khi kiểm tra lại, anh phát hiện những bác sĩ được vợ nhắc đến không có hồ sơ ghi nhận cô là bệnh nhân. Những hội nghị cô tuyên bố từng diễn thuyết cũng không tồn tại hoặc không ghi nhận sự tham gia của cô.

Các bức ảnh Lexi đăng lên mạng xã hội để kể về quá trình điều trị bị nghi lấy từ bệnh nhân khác trên Internet rồi chỉnh sửa. Trong đó có ảnh đầu trọc được sử dụng trên trang gây quỹ GoFundMe. Đại diện nền tảng này tuyên bố không chấp nhận việc lợi dụng lòng hảo tâm và sẽ hợp tác với cơ quan điều tra.

Hiện Lexi được tại ngoại sau khi nộp 10.000 USD tiền bảo lãnh (khoảng 260 triệu đồng). Cô không nhận tội đối với cả hai cáo buộc trộm cắp.