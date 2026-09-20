Bị phản đối đào hố đổ rác, chính quyền nói 'tham mưu thiếu chặt chẽ'

Liên quan sự việc đào hố đổ hàng tấn rác tại xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh), trao đổi với Báo Tiền Phong, đại diện UBND xã cho biết, địa phương vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh về sự việc, đồng thời đề ra hướng xử lý lượng rác tồn đọng.

Theo báo cáo của UBND xã Thạch Xuân, hiện địa phương có 2 bãi tập kết rác tại thôn Nam Hương và thôn Nam Xuân. Trong đó, điểm tập kết rác tại thôn Nam Hương cách khu dân cư khoảng 1,5km. Thời gian qua, địa phương ký hợp đồng với đơn vị môi trường để thu gom, vận chuyển rác đến Nhà máy xử lý rác Thạch Lạc. Tuy nhiên, từ cuối tháng 7/2026, nhà máy này dừng hoạt động, không thể tiếp nhận rác thải.

Khối lượng hàng tấn rác đã được đưa lên từ hố, đổ tại bãi tập kết.

Sau đó, địa phương đã liên hệ với các nhà máy, cơ sở xử lý rác khác trên địa bàn nhưng chưa được tiếp nhận. Vì vậy, rác thải sinh hoạt tiếp tục được tập kết tại các bãi trên địa bàn. Riêng điểm tập kết tại thôn Nam Hương bị ùn ứ, quá tải, với khối lượng rác tồn đọng khoảng 180-200 tấn.

UBND xã Thạch Xuân thừa nhận, trước tình trạng rác quá tải tại bãi tập kết rác Hoà Bình ở thôn Nam Hương, phòng chuyên môn đã tham mưu thuê máy đào hố tại khu vực bãi tập kết để tạm thời đưa một phần rác xuống.

“Hố có kích thước dài 6m, rộng 5m, sâu từ 1,8m đến 2m. Mục đích đào hố để tạm thời san gạt tập kết một phần lượng rác thải để tránh ùn ứ, nhằm tạo mặt bằng tại khu bãi tập kết, lấy lối đi lại, sản xuất của người dân”, UBND xã Thạch Xuân báo cáo.

Trao đổi thêm với PV Tiền Phong, ông Lê Minh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế xã Thạch Xuân, cho biết việc đào hố, san gạt rác xuất phát từ tình trạng rác tồn đọng quá nhiều, tràn ra ngoài bãi, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân.

Theo ông Sơn, xã không có chủ trương chôn lấp rác và HTX môi trường cũng không thực hiện việc chôn rác. Việc đào hố được Phòng Kinh tế tham mưu nhằm tạm thời giải quyết tình trạng rác ùn ứ, quá tải tại bãi tập kết. “Xã không có chủ trương, chỉ đạo để chôn rác. Trong quá trình kiểm tra, nhận thấy rác ùn ứ quá nhiều, tràn ra ngoài nên Phòng Kinh tế báo cáo, tham mưu để đào hố, đưa rác xuống tạm thời để tránh ùn ứ và chờ đưa đi xử lý", ông Sơn nói.

Toàn bộ mặt bằng đã được hoàn trả lại.

Cũng theo Trưởng phòng Kinh tế xã Thạch Xuân, sau khi vụ việc được phản ánh, UBND xã Thạch Xuân đã cho máy múc đưa toàn bộ lượng rác tại hố lên lại khu vực bãi tập kết. Theo địa phương, khoảng 10-12 tấn rác đã được đưa ra khỏi hố và hoàn trả mặt bằng.

Ông Sơn cũng thừa nhận, trong quá trình tham mưu xử lý rác tồn đọng, Phòng Kinh tế chưa lường hết các vấn đề liên quan đến môi trường. “Việc đào hố được xác định từ đầu là không đào quá sâu để tránh ảnh hưởng đến môi trường. Đối với việc này, Phòng Kinh tế cũng xin rút kinh nghiệm, thực tế ngay từ đầu đã không lường trước được các vấn đề liên quan dẫn đến tham mưu chưa chuẩn chỉ. Hiện tập thể cá nhân cũng có kiểm điểm về nội dung này”, ông Sơn nói.

Được biết, sau khi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Thạch Xuân tiếp tục tìm phương án xử lý lượng rác tồn đọng. Trước mắt, xã liên hệ các cơ sở xử lý, trong đó có nhà máy tại xã Tiên Điền, để đưa rác đi xử lý.

Hiện trạng hố sâu trước đó làm nơi đổ rác.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã đăng tải bài viết: "Bãi tập kết quá tải, đào hố đổ hàng tấn rác khiến người dân bức xúc" phản ánh tình trạng bãi tập kết rác Hòa Bình ở thôn Nam Hương, xã Thạch Xuân quá tải, rác tồn đọng kéo dài. Đáng chú ý, ngay cạnh bãi tập kết xuất hiện một hố đất mới đào, được sử dụng để đưa một lượng lớn rác xuống.

Theo ghi nhận tại thời điểm phản ánh, bãi tập kết có nhiều đống rác chất cao, tràn ra khu vực xung quanh. Lượng rác trong hố được ước tính lên đến hàng chục tấn, được đưa trực tiếp xuống nền đất. Bãi tập kết rác Hòa Bình được xây dựng, hoạt động khoảng 10 năm qua, là điểm tập kết, trung chuyển rác của xã Thạch Xuân. Rác sau khi được thu gom được HTX Môi trường Liên kết và Dịch vụ tổng hợp Lưu Vĩnh Sơn vận chuyển đến nơi xử lý.