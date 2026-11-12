Bị phản ánh hát karaoke ồn ào giờ nghỉ trưa, thanh niên liền đánh người thi hành công vụ

Ngày 12/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa khống chế, bắt giữ đối tượng tấn công một tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 10 ngày 11/11/2026, Công an xã Tháp Mười nhận được tin báo từ Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ấp Mỹ An 4 về việc ông Lê Văn Bé Chính (sinh năm 1970, thành viên của tổ) bị đối tượng hành hung trong lúc thi hành công vụ.

Đối tượng Huỳnh Phú Tân bị bắt giữ sau khi dùng micro tấn công cán bộ đang làm nhiệm vụ (Ảnh:CACC)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tháp Mười lập tức cử tổ công tác xuống hiện trường, khống chế thành công đối tượng và đưa về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Huỳnh Phú Tân (sinh năm 1985, ngụ ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười).

Qua điều tra xác minh, ông Lê Văn Bé Chính được phân công đến kiểm tra, nắm tình hình sau khi nhận phản ánh của người dân về việc nhà Huỳnh Phú Tân bật nhạc, hát karaoke với âm lượng lớn vào giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên, khi ông Chính vừa chạy xe đến trước cửa, Tân đã cầm hai chiếc micro từ trong nhà lao ra tấn công, khiến nạn nhân bị thương.

Hiện tại, Công an xã Tháp Mười đang phối hợp ghi nhận hiện trường, làm việc với những người có liên quan để củng cố hồ sơ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Phú Tân để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.