Bị ong vò vẽ đốt khi đi hái nấm, người phụ nữ sốc phản vệ độ 3

Công an xã Trung Thuần cùng người dân địa phương đưa bà L. đi cấp cứu - Ảnh: Công an xã Trung Thuần

Chiều 17/9, trong lúc tìm nấm tại vườn tràm, bà P.T.L. không may dẫm phải tổ ong vò vẽ và bị đàn ong tấn công. Nhận được tin báo, tổ trực ban Công an xã Trung Thuần đã nhanh chóng có mặt, cùng người dân đưa bà đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Trị, thời điểm nhập viện lúc 17 giờ 50 phút ngày 17/9, tình trạng của bà L. rất nặng, với nhiều vết ong đốt ở vùng đầu, mặt, cơ thể, sau đó xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, đau nhức dữ dội, khó thở, tay chân lạnh. Bệnh nhân tỉnh nhưng mệt nhiều, vã mồ hôi, da niêm mạc nhợt, mạch khó bắt, huyết áp chỉ 50/20 mmHg, SpO₂ 80%, nhịp thở 25 lần/phút. Các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 do ong đốt và tiến hành xử trí cấp cứu.

Nhờ được nhận diện và cấp cứu kịp thời, bệnh nhân vượt qua tình trạng nguy kịch, hiện sức khỏe đang dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị.

Công an xã Trung Thuần khuyến cáo, người dân khi đi rừng, vào vườn tràm, bụi rậm hoặc những khu vực ít người qua lại cần quan sát kỹ, tránh chọc phá, tác động vào tổ ong. Khi bị ong tấn công, cần nhanh chóng chạy đến nơi an toàn, hạn chế vung tay hoặc đập ong.

Theo các bác sĩ, ong đốt không chỉ gây sưng đau tại chỗ mà có thể gây phản vệ, sốc phản vệ rất nhanh. Với những trường hợp bị nhiều ong đốt, xuất hiện khó thở, chóng mặt, vã mồ hôi, mạch yếu, tụt huyết áp hoặc lơ mơ... cần được cấp cứu khẩn cấp vì có nguy cơ sốc phản vệ và đe dọa tính mạng. Không tự điều trị bằng thuốc dân gian, đắp lá hoặc chỉ uống thuốc chống dị ứng khi người bệnh đã có dấu hiệu phản vệ.