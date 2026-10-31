Bị ông Trump gọi là “đất nước nhà xí”, Na Uy tung chiến dịch quảng bá nhà vệ sinh đẹp như tranh

Nhà vệ sinh hình lượn sóng Ureddplassen trên bờ biển Helgeland đã được giới thiệu trong chiến dịch quảng cáo hài hước này. Ảnh: Visit Norway.

Na Uy vừa tung chiến dịch quảng bá du lịch đầy hài hước, giới thiệu những nhà vệ sinh có cảnh quan ngoạn mục nhất đất nước, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mỉa mai quốc gia Bắc Âu này là “đất nước nhà xí”.

Ông Trump đưa ra phát ngôn gây tranh cãi trong một buổi vận động tranh cử, chỉ vài ngày trước khi cử tri Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông sẵn sàng chào đón người nhập cư từ một số quốc gia, nhưng không muốn tiếp nhận người Na Uy. Lý do được ông đưa ra là: “Bởi vì tôi đã không nhận được giải Nobel... nên tôi không muốn bất kỳ ai đến từ Na Uy”.

Trong cùng buổi vận động, ông Trump tiếp tục công kích: “Thực ra, Na Uy đã trở thành một đất nước nhà xí”.

Thay vì phản ứng gay gắt, cơ quan xúc tiến du lịch Na Uy lại quyết định biến lời miệt thị này thành chất liệu quảng bá. Trong một bài viết trên website, Visit Norway đặt câu hỏi đầy khiêu khích: “Đây có phải là những nhà xí đẹp nhất thế giới không?”, đồng thời giới thiệu loạt công trình vệ sinh công cộng nằm giữa những khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục của quốc gia Scandinavia.

Trong bài đăng trên mạng xã hội tuần này, cơ quan du lịch Na Uy chia sẻ nhiều hình ảnh về các công trình nói trên, kèm lời bình: “Chúng tôi nghe nói có những lời bàn tán về ‘đất nước n...xí’... Chúng tôi chỉ có thể nói rằng Na Uy thực sự sở hữu một số nhà vệ sinh đẹp và ngoạn mục nhất thế giới”.

Chiến dịch tiếp tục đăng tải hình ảnh và video về những công trình vệ sinh có thiết kế độc đáo, cùng những dòng chú thích dí dỏm như: “Na Uy khiến nhà xí trở nên vĩ đại trở lại! Những nhà vệ sinh này đáng để ghé thăm, dù bạn thực sự cần đi vệ sinh hay đơn giản là không cần”.

Nhà vệ sinh ở Ostasteidn in Ryfylke được thiết kế sao cho rêu có thể mọc trên các bức tường bên ngoài. Ảnh: Visit Norway.

Một trong những địa điểm được giới thiệu là nhà vệ sinh tại đài quan sát Stegastein, thuộc khu vực vịnh hẹp Sognefjord. Theo Visit Norway, công trình này từng được DesignCurial xếp vào danh sách 10 nhà vệ sinh công cộng đẹp nhất thế giới.

Chiến dịch cũng giới thiệu công trình Ureddplassen với thiết kế uốn lượn như những con sóng, nằm bên bờ biển Helgeland.

Được website của Visit Norway mô tả là những “kiệt tác kiến trúc”, các nhà vệ sinh nổi bật trong chiến dịch còn có một công trình dát vàng trên đảo Senja và một nhà vệ sinh sử dụng năng lượng mặt trời tại khu vực Sognefjord.

Visit Norway cho biết sẽ còn giới thiệu thêm nhiều công trình vệ sinh được xây dựng với mục tiêu gây ấn tượng. Website của cơ quan này kết lại bằng lời nhận xét: “Như bạn có thể thấy, bộ sưu tập nhà vệ sinh ngoạn mục của Na Uy có rất nhiều ví dụ tuyệt vời cho thấy một thứ nhàm chán như nhà vệ sinh cũng có thể trở thành điểm thu hút khách du lịch”.

Khách đến sử dụng những nhà vệ sinh này được khuyến khích tận dụng cơ hội để chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên của Na Uy. Ảnh: Visit Norway.

Từ lời công kích của ông Trump đến màn đáp trả hài hước của Na Uy

Không chỉ Na Uy, Tổng thống Trump từng dùng cụm từ miệt thị tương tự để nói về Haiti, Libya, Somalia và Yemen.

Tuy nhiên, lời công kích nhằm vào Na Uy dường như xuất phát từ sự thất vọng của ông sau khi không được trao giải Nobel Hòa bình. Giải thưởng năm nay được trao cho bà Navi Pillay, nhà hoạt động nhân quyền người Nam Phi, hồi đầu tháng.

Phía Na Uy nhiều lần phải nhắc lại với ông Trump rằng giải Nobel Hòa bình do một ủy ban Nobel độc lập quyết định, chứ không phải do chính phủ Na Uy trao tặng.

Theo CNN