Bị ong đốt, hàng chục học sinh phải nhập viện

Các em học sinh bị ong đốt đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải - Ảnh: BVĐKKVTH

Theo thông tin, vào đầu giờ chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 27 học sinh trên địa bàn với các triệu chứng đau, ngứa, nổi mề đay, sưng. Các học sinh cho biết, khi đang ở khu vực gần trường học, các em bất ngờ bị đàn ong làm tổ gần đó tấn công. Y tế học đường cùng Trạm Y tế địa phương tổ chức sơ cứu, những trường hợp có biểu hiện nặng hơn được đưa tới Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải.

“Khi nhập viện, các học sinh có biểu hiện điển hình của tình trạng bị ong đốt ở mức phản vệ độ 1. Với số lượng bệnh nhi đông, bệnh viện huy động bác sĩ và khoa liên quan để tiếp nhận, điều trị cho các cháu. Bệnh nhi được điều trị theo phác đồ phù hợp, tình trạng dần ổn định. Hiện các cháu tiếp tục được theo dõi, điều trị tại viện”, bác sĩ Trương Văn Vĩnh cho biết.

Những học sinh bị nặng được đưa tới Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải - Ảnh: BVĐKKVTH

Trước sự việc trên, bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, không đến gần khu vực có ong làm tổ; tuyệt đối không chọc phá hoặc có hành động kích động đàn ong. Khi phát hiện tổ ong, cần thông báo ngay cho người lớn để có biện pháp xử lý an toàn.

“Nếu bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, báo cho người lớn và đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí kịp thời. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, nôn ói, sưng phù môi hoặc lưỡi, mệt lả hay bất tỉnh, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Không chủ quan vì các phản ứng nguy hiểm có thể diễn biến nhanh”, bác sĩ Vĩnh khuyến cáo.