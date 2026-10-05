Bị ô tô khác đâm trúng, đầu bếp đang ngủ trong xe tử vong

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chiếc SUV chạy quá tốc độ đã đâm vào chiếc xe đậu trên đường Pacific Coast Highway, khiến một đầu bếp của nhà hàng Nobu Malibu đang ngủ bên trong thiệt mạng.

Đoạn clip do KTLA thu được cho thấy, chiếc SUV phóng nhanh trên đường PCH trước khi đột ngột chuyển hướng về lề đường và đâm vào chiếc xe nơi ông Ryo Uchimiya, 51 tuổi, đang ngủ.

Khoảnh khắc chiếc SUV chạy quá tốc độ đâm vào chiếc xe đang đậu trên đường PCH, khiến một đầu bếp thiệt mạng. Ảnh: PYPost

Clip cũng ghi lại những âm thanh kinh hoàng của vụ tai nạn - một tiếng nổ lớn, tiếp theo là tiếng rít của lốp xe khi các phương tiện bị văng vào nhau.

Ông Uchimiya, một đầu bếp kỳ cựu tại nhà hàng Nobu Malibu nổi tiếng, được tìm thấy đã tử vong ở ghế sau xe của mình vào khoảng 7h ngày 3/10, gần đường Carbon Canyon, theo Sở Cảnh sát Quận Los Angeles, Mỹ.

Theo nguồn tin của tờ California Post, đầu bếp này được cho là đã đến sớm và ngủ quên trong xe. Nhân viên nhà hàng cho biết ông đã làm việc tại chi nhánh Malibu đêm hôm trước.

Vụ tai nạn liên quan đến một chiếc SUV do một cậu bé 16 tuổi điều khiển, đang di chuyển trên đường PCH với tốc độ dường như vượt quá giới hạn cho phép, một cảnh sát nói với tờ The Post.

Theo đài 99.1 FM, thiếu niên này đang lái xe với tốc độ ít nhất 80km/giờ trước khi đánh lái đột ngột và đâm vào xe đang đỗ của Uchimiya.

Theo nhà chức trách, lực va chạm đã đẩy xe của Uchimiya vào một chiếc xe khác, rồi chiếc xe đó lại bị đẩy vào chiếc xe thứ 3.

Tính đến sáng ngày 4/10, vẫn chưa có thông tin cập nhật mới về cuộc điều tra hay thông tin về bất kỳ vụ bắt giữ nào.