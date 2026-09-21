Bị ô tô con đâm trúng, xe tải lật nghiêng trên đường

Đoạn clip từ camera hành trình cho thấy chiếc sedan Acura màu trắng bất ngờ lao vào chiếc xe tải chở sỏi trên đường cao tốc ở California, Mỹ.

Có thể thấy chiếc xe lao nhanh qua khúc cua nhưng bất ngờ chuyển sang làn đường ngược chiều trước khi xảy ra va chạm mạnh. Sau cú va chạm trực diện, phần đầu xe Acura bị phá hủy hoàn toàn và chiếc xe văng ra khỏi đường.

Chiếc Acura lao qua vạch kẻ đôi màu vàng và đâm vào xe tải. (Nguồn: Cảnh sát giao thông California - Văn phòng khu vực Coalinga)

Chỉ một tích tắc sau, chiếc xe tải mất thăng bằng và bắt đầu lắc lư từ bên này sang bên kia. Sau đó nó lật nhào. Mảnh vỡ từ vụ tai nạn kinh hoàng nằm rải rác trên đường và người lái xe phía sau phải né tránh.

Tài xế xe Acura bị thương nặng trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 33, thuộc hạt Fresno, vào khoảng 11h30 ngày 9/9. Người lái xe đã được trực thăng đưa đến bệnh viện và hiện đang hồi phục.

Theo Cảnh sát giao thông California, may mắn thay, vết thương của tài xế này không nguy hiểm đến tính mạng. Tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ và được đưa đến cùng trung tâm y tế đó.

Sự việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi một chiếc xe đua Porsche lao khỏi đường đua ở California.

Manuel Gil Del Real đang lái chiếc Porsche số 270 thì xe của anh bị văng lên không trung sau sự cố hỏng phanh tại đường đua WeatherTech Raceway Laguna Seca.

Đoạn clip cho thấy chiếc xe đua tiến đến khúc cua hình chữ S trước khi xảy ra tai nạn kinh hoàng.

Có thể thấy Del Real lái xe với tốc độ cao, chiếc xe của anh bay lên không trung với những vệt khói trắng bốc ra từ lốp xe.

Khán giả vô cùng sốc khi chứng kiến chiếc xe của anh lật nhào và đâm sập hàng rào, mảnh vỡ văng tứ tung.

Del Real đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn và được trực thăng đưa đến bệnh viện địa phương.