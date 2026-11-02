Bị nước cuốn trôi khi đang đứng câu cá, người đàn ông sống sót khó tin

Theo tờ Qianjiang Evening News, chiều ngày 30/10, một người đàn ông đang câu cá bên bờ sông Tiền Đường, thuộc Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, thì bất ngờ bị dòng nước lũ cuốn trôi. Người này đã sống sót một cách kỳ diệu bằng cách bơi hết sức mình vào vùng nước nông.

Người đàn ông đang đứng câu cá thì bị nước cuốn trôi. Ảnh cắt từ clip.

Hou Xueyuan, một thành viên của Đội Cứu hộ Hải Báo với nhiều năm kinh nghiệm cứu hộ trên sông Tiền Đường, cho biết, bên dưới bờ kè có rất nhiều rạn đá ngầm, một khi rơi xuống sông sẽ bị thủy triều cuốn đi và va đập vào các rạn đá gây thương tích; nước sông có hàm lượng phù sa cao, sau khi sặc nước sẽ nhanh chóng mất khả năng vận động, trước đây hầu như không có trường hợp cứu hộ thành công nào.

Liu Mingyong, đến từ Đội cứu hộ bằng máy bay không người lái, cho biết dòng chảy của sông cực kỳ nhanh khi thủy triều dâng cao và ngay cả khi máy bay không người lái có thể mang theo phao cứu sinh siêu nhẹ, nó cũng chỉ có thể triển khai cứu hộ bằng cách thả phao cho những người bị mắc kẹt gần bờ sông.

Người đàn ông bơi được vào bờ và may mắn sống sót. Ảnh cắt từ clip.

Các nhân viên cứu hộ cảnh báo rằng việc người đàn ông thoát chết là nhờ khả năng bơi lội xuất sắc và tình cờ bị cuốn vào gần bờ, đây là một sự việc may mắn hiếm gặp và không điển hình.

Theo các báo cáo, vụ việc xảy ra ở bờ đông cầu Jiashao. Những năm gần đây, khu vực này thu hút nhiều khách du lịch, người dân đến tham quan và chụp ảnh nhờ hiện tượng thủy triều vảy cá nổi tiếng. Tuy nhiên, nhiều người sẽ trèo qua bờ kè, đến bãi sông để câu cá, xem thủy triều và bắt cá.

Các chuyên gia cứu hộ và thủy văn cảnh báo rằng thủy triều sông Tiền Đường rất nguy hiểm và khó lường. Không được vượt qua các đê chắn sóng để câu cá, xem thủy triều hoặc tham gia các hoạt động nguy hiểm khác như đánh bắt cá ở những khu vực nguy hiểm như bờ sông hoặc bờ kè.