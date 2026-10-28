Bị nhóm Mr Pips lừa, người phụ nữ còn bị côn đồ truy sát phải trốn ra nước ngoài

Sáng 28/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 185 bị cáo đồng phạm tiếp tục phần thẩm vấn.

Sau phần khai của 2 kẻ cầm đầu Mr Pips và Mr Hunter, chị L.A. ngồi ở hàng ghế dành cho bị hại bất ngờ giơ tay xin trình bày.

Chị L.A. cho biết, bản thân có bằng chứng đanh thép về việc các sàn của nhóm Phó Đức Nam lập lên đều là sàn ảo bị thao túng.

Trong thời gian ngắn, chị L.A. đã mất trắng 138.000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng) tiền đầu tư. Thấy nghi ngờ, người phụ nữ đã quay được clip không thực hiện bất kỳ thao tác gì nhưng tài khoản tự kích hoạt lệnh và bị trừ tiền.

Các bị cáo được dẫn giải tới toà.

Sau khi quay được, chị L.A. mang đến văn phòng công ty để yêu cầu giải thích về các lệnh giao dịch bất thường. Khi đó, nhân viên của Mr Pips hứa sẽ hoàn trả số tiền cho chị.

Từ đó số tiền trong tài khoản của chị được quay trở lại một phần. Chị đã rút được 2,7 tỷ đồng và tiếp tục tố giác khắp nơi để nhà đầu tư khác cảnh giác.

Tuy nhiên, bằng chứng này cũng mang lại rắc rối lớn cho chị L.A. bởi sau đó chị cùng nhiều nạn nhân đứng lên đòi tiền và bị nhóm của Nam, Ngọ cho người từ dụ dỗ đến đuổi đánh, đã có người bị thương phải nhập viện.

“Nhóm côn đồ đến tìm tôi trong nhiều lần”, nữ bị hại kể.

Vì lo sợ bị hành hung, chị L.A. phải trốn ra nước ngoài.