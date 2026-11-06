Bị nhầm lẫn, PC1 của nữ Chủ tịch 27 tuổi phải lập tức đính chính

CTCP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) vừa công bố văn bản đính chính một số nội dung trong Báo cáo thường niên năm 2025 đã phát hành trước đó, liên quan trực tiếp đến số liệu trình bày tại trang 208 của tài liệu này. Doanh nghiệp này hiện do bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà Trịnh Khánh Linh tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của PC1.

Theo giải trình từ phía PC1, trong quá trình biên tập bản tiếng Việt của Báo cáo thường niên năm 2025, tại Thuyết minh số 09 về mục "Trả trước cho người bán ngắn hạn", một dòng trong bảng số liệu đã bị ghi nhầm tên đối tượng. Cụ thể, dòng "Tổng cộng" của bảng thuyết minh bị nhầm lẫn thành tên "Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát".

Doanh nghiệp khẳng định đây hoàn toàn là sơ suất phát sinh trong khâu kỹ thuật biên tập tài liệu.

Theo nội dung đính chính chuẩn xác, tổng số dư trả trước cho người bán ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2025 của tập đoàn là hơn 537,8 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức gần 456,3 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm.

Trong cơ cấu khoản mục này, số dư trả trước cho CTCP Gia Lộc Phát chiếm gần 106 tỷ đồng, trả trước cho Công ty TNHH Hệ thống Truyền tải và Phân phối Toshiba Việt Nam hơn 60,7 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 371 tỷ đồng thuộc về các đối tượng đối tác khác.

PC1 đồng thời nhấn mạnh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán công bố vào ngày 31/3/2026 hoàn toàn không có sai sót và giữ nguyên giá trị pháp lý. Toàn bộ các nội dung còn lại trong Báo cáo thường niên 2025 cũng không có bất kỳ thay đổi nào.

Về cơ cấu thượng tầng, PC1 đang được chèo lái bởi nữ Chủ tịch HĐQT Trịnh Khánh Linh. Bà Linh chính thức được bầu vào vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7/2026 để thay thế vị trí của cha mình là ông Trịnh Văn Tuấn.

Trước khi ngồi vào ghế nóng, bà Linh có nền tảng học vấn chuyên ngành Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ), đồng thời từng tích lũy kinh nghiệm thực tế qua quá trình công tác tại KPMG Việt Nam và Công ty Chứng khoán Vietcap.

Sau khi về đầu quân cho PC1, bà lần lượt đảm nhận vai trò chuyên viên tài chính rồi Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính trước khi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Biến động nhân sự cấp cao này diễn ra sau sự kiện cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 5/2026 để phục vụ điều tra các sai phạm liên quan đến quy định kế toán và tham ô tài sản.

Là tập đoàn đa ngành có quy mô lớn, PC1 hiện vận hành trên nhiều mảng kinh doanh trọng yếu bao gồm xây lắp điện, sản xuất công nghiệp, năng lượng, bất động sản khu công nghiệp và khai khoáng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.619 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025, song lợi nhuận sau thuế vẫn duy trì đà tăng trưởng 5,6%, mang về hơn 416 tỷ đồng.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PC1 ghi nhận tổng doanh thu thuần 6.825 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại ghi nhận mức tăng 27%, đạt gần 894 tỷ đồng; trong đó, phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đóng góp 569 tỷ đồng, tăng trưởng 14%.

Tại thời điểm ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của PC1 đạt xấp xỉ 24.000 tỷ đồng, thu hẹp khoảng 600 tỷ đồng so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho duy trì quanh mốc hơn 1.420 tỷ đồng, gần như tương đương với mức đầu kỳ.

Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận mức tăng thêm hơn 470 tỷ đồng, lên mức 1.620 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các dự án trọng điểm như Thủy điện Bảo Lạc A (820 tỷ đồng) và dự án Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng giai đoạn 2 (442 tỷ đồng). Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm hơn 1.200 tỷ đồng xuống mức 14.422 tỷ đồng, với cơ cấu nợ vay tài chính và nợ trái phiếu chiếm khoảng 10.880 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PC1 đang dao động quanh vùng giá 16.350 đồng/cổ phiếu, phản ánh mức điều chỉnh giảm khoảng 17% tính từ thời điểm đầu năm.