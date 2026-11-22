Ngày 22/11, lực lượng của Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang (Ban Quản lý vịnh Nha Trang) khống chế một người đàn ông có hành vi chống đối, tấn công lực lượng chức năng khi được nhắc nhở, yêu cầu không tắm biển do thời tiết nguy hiểm.

Vào chiều 21/11, dù vùng biển Nha Trang động mạnh, sóng to, lực lượng chức năng đã cấm người dân xuống khu vực biển tắm.

Tuy nhiên, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) vẫn bất chấp cảnh báo, xuống biển tắm. Khi được lực lượng cứu hộ tiếp cận, nhắc nhở và yêu cầu lên bờ, người này không chấp hành mà còn có hành vi chửi bới, chống đối các thành viên trong đội. Trước tình huống trên, lực lượng cứu hộ đã khống chế người đàn ông và bàn giao cho Công an phường Nha Trang xử lý theo quy định.

Người đàn ông bị khống chế khi không chấp hành, cố tình tắm biển Nha Trang khi trời gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, sáng 21/11, một phụ nữ đang tắm tại bãi biển trên đường Trần Phú (Nha Trang) thì bất ngờ chới với, có dấu hiệu đuối nước. Phát hiện sự việc, một người đàn ông trên bờ lập tức bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, người này dần kiệt sức khi cách bờ hơn 10m. Nhận được thông tin, Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang nhanh chóng triển khai phương tiện, mang phao bơi ra hỗ trợ.

Sau hơn 10 phút ứng cứu, cả hai được đưa vào bờ. Tuy nhiên người đàn ông tham gia cứu nạn đã tử vong. Trong quá trình tham gia ứng cứu, một thành viên của Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cũng bị kiệt sức và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng người phụ nữ may mắn sức khoẻ vẫn ổn định, an toàn.

Những ngày gần đây, vùng biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động mạnh và nhiều dòng chảy nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, đặt thông báo cấm tắm dọc các bãi biển trên đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thông tin đến các địa phương và cơ sở lưu trú trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách chấp hành.