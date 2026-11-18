Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án theo khoản 1 Điều 330 Bộ Luật hình sự và nghi can Huỳnh Phú Tân (SN 1985, ngụ ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười) và đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 12h10 ngày 11/11, người dân ấp Mỹ An 4 báo tin Huỳnh Phú Tân mở karaoke hát ồn ào trong giờ nghỉ trưa. Ông Lê Văn Bé C. (SN 1970) là tổ viên Tổ an ninh trật tự ấp đến nhà gặp Tân để tìm cách nhắc nhở.

Thấy ông C. dừng xe trước cửa, Tân từ trong nhà chạy ra, tay cầm remote điều khiển màn hình máy hát và micro đuổi đánh ông C.

Khi ông C. chạy sang nhà một người dân gần đó là bà L. thì Tân đuổi theo đánh và được mọi người can ngăn.

Lúc này, Tân bỏ đi nhưng khi đến Ban nhân dân ấp Mỹ An 4 thì tiếp tục quay lại nhà bà L. đánh và quật ngã ông C. nằm xuống đất.

Nhận được tin báo từ Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ấp Mỹ An 4, Công an xã Tháp Mười đã cử tổ công tác đến hiện trường khống chế Tân và đưa ông C. vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười điều trị.

Huỳnh Phú Tân lúc bị khống chế. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Qua thăm khám, bác sĩ xác định ông C. bị sưng phù 2 bên thái dương, mắt trái bị sung huyết, chấn thương kín sống mũi. Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với ông Chính.

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Huỳnh Phú Tân theo quy định pháp luật.