Trước đó, vào chiều ngày 21/10, sau khi nhậu, Lưu Thanh Trung cùng vợ đi đón con tại Trường Mầm non Ngã Bảy, lúc này cô giáo phụ trách có nhắc Trung đóng học phí cho con vì đã quá hạn. Tuy nhiên, khi về nhà, Trung lại nhắn tin xúc phạm và đe dọa đánh cô giáo.

Đối tương Lưu Thanh Trung tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Không dừng lại ở đó, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Trung mang theo dao quay lại trường la hét rồi xông thẳng vào phòng họp xúc phạm, đe dọa tính mạng giáo viên phụ trách và hiệu trưởng nhà trường cùng những người có mặt trong phòng họp, khiến mọi người hoảng sợ.

Sau đó, Lưu Thanh Trung tiếp tục ra sân trường lớn tiếng xúc phạm các giáo viên, làm nhiều người đi đường tập trung trước cổng trường vì hiếu kỳ. Nhận được tin báo, Công an phường Ngã Bảy đến hiện trường và mời đối tượng về làm việc.

Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận hành vi sai trái và khai nhận do say xỉn nên khi nghe con nói bị cô giáo đánh thì muốn gây chuyện dù không có căn cứ.

Hiện Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.